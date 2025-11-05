Запланована подія 2

Програма "5-7-9%": від початку року підприємці отримали пільгових кредитів на майже 70 млрд грн

гривні
У 2025 році бізнес отримав пільгових кредитів на 69,8 млрд грн. / Depositphotos

Програма "Доступні кредити 5-7-9%" продовжує підтримувати український бізнес: з початку 2025 року в межах цієї програми бізнес залучив вже 23,8 тис. кредитів на суму 69,8 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Міністерства економіки України.

Лише за минулий тиждень підприємці змогли оформити 965 нових кредитів на загальну суму, що перевищує 3 млрд грн.

Основні напрями, які отримали найбільше фінансування у поточному році:

  • кредитування у зоні високого воєнного ризику – 19,1 млрд грн; 
  • розвиток переробної промисловості – 18,7 млрд грн; 
  • інвестиційні проєкти – 18,5 млрд грн.

З лютого 2020 року, коли програма стартувала, підприємці отримали понад 128,2 тис. кредитів на загальну суму 435,9 млрд грн. Важливо, що в період повномасштабної війни було видано 93,4 тис. кредитів на 346,3 млрд грн, що підкреслює її значну роль у воєнний час.

Серед лідерів за кількістю отриманих кредитів – п’ять регіонів із зони високого воєнного ризику: Дніпропетровська, Одеська, Київська, Харківська та Чернігівська області.

Найбільші обсяги кредитування традиційно залучаються підприємствами аграрного сектору, гуртової та роздрібної торгівлі, а також переробної промисловості.

Програма є ключовою складовою державної політики "Зроблено в Україні" та сфокусована на підтримці мікро-, малого та середнього бізнесу. Для підприємств у зонах високого воєнного ризику діє спеціальний пільговий режим: інвестиційні кредити надаються під 1% річних на перші 5 років, а потім – під 5%.

Нагадаємо, в середині жовтня у межах програми "Доступні кредити 5-7-9%" було видано 587 пільгових кредитів на загальну суму 1,6 млрд грн.

