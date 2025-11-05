Запланована подія 2

Программа "5-7-9%": с начала года предприниматели получили льготных кредитов почти на 70 млрд грн

В 2025 году бизнес получил льготные кредиты на 69,8 млрд грн. / Depositphotos

Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" продолжает поддерживать украинский бизнес: с начала 2025 года в рамках этой программы бизнес получил уже 23,8 тыс. кредитов на сумму 69,8 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Министерства экономики Украины.

Только за прошлую неделю предприниматели смогли оформить 965 новых кредитов на общую сумму, превышающую 3 млрд грн.

Основные направления, получившие наибольшее финансирование в текущем году :

  • кредитование в зоне высокого военного риска – 19,1 млрд грн;
  • развитие перерабатывающей промышленности – 18,7 млрд грн;
  • инвестиционные проекты – 18,5 млрд грн.

С февраля 2020 года, когда программа стартовала, предприниматели получили более 128,2 тыс. кредитов на общую сумму 435,9 млрд грн. Важно, что в период полномасштабной войны было выдано 93,4 тыс. кредитов на 346,3 млрд грн, что подчеркивает ее значительную роль в военное время.

Среди лидеров по количеству полученных кредитов пять регионов из зоны высокого военного риска: Днепропетровская, Одесская, Киевская, Харьковская и Черниговская области.

Наибольшие объемы кредитования обычно привлекаются предприятиями аграрного сектора, оптовой и розничной торговли, а также перерабатывающей промышленности.

Программа является ключевой составляющей государственной политики "Сделано в Украине" и сфокусирована на поддержке микро, малого и среднего бизнеса. Для предприятий в зонах высокого военного риска действует специальный льготный режим: инвестиционные кредиты предоставляются под 1% годовых на первые 5 лет, а затем – под 5%.

Напомним, в середине октября в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" было выдано 587 льготных кредитов на общую сумму 1,6 млрд. грн.

Автор:
Татьяна Ковальчук