Правительство расширило программу "5–7–9%" на прифронтовые территории и усилило политику "Сделано в Украине"
Правительство усилило политику "Сделано в Украине", приняло решение для поддержки бизнеса, в частности расширило программу "Доступные кредиты 5-7-9%" на все прифронтовые территории, ввело новые правила для защиты украинских производителей в публичных закупках и официально закрепило платформу "Пульс" как государственный сервис коммуникации предпринимателей с властью.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко по итогам тематического заседания правительства.
Доступное финансирование для прифронтового бизнеса
Правительство расширило программу "Доступные кредиты 5-7-9%" - теперь она действует на всех прифронтовых территориях, включая общин, где продолжаются активные боевые действия и функционируют государственные электронные сервисы. Речь идет о 57 общинах в восьми областях.
Предприниматели этих регионов смогут продлить сроки кредитов до конца 2027 года и рефинансировать действующие займы на льготных условиях.
"Мы системно поддерживаем бизнес в прифронтовых регионах. Спасибо каждому бизнесу, который работает в сложных условиях у фронта. С начала программы "5-7-9" почти 10% всех кредитов было выдано именно там, а в этом году доля в новых кредитах уже выросла до 26%, и прифронтовый бизнес уже получил 16,1 млрд грн", - отметила Свирид.
Защита украинских производителей в публичных закупках
Также по ее словам, правительство усилило механизмы локализации производства — теперь участвующие в государственных тендерах компании должны подтвердить украинское происхождение своих товаров. Министерство экономики будет осуществлять проверку, чтобы сделать невозможным участие псевдолокализованного импорта.
"Государство сможет эффективнее отличать производимые в Украине товары от иностранных, которые пытаются выдать за украинские. Публичные закупки должны поддерживать украинское производство, а не псевдолокализованный импорт", - подчеркнула премьер.
Локализация - один из ключевых инструментов политики "Сделано в Украине". Она помогла сохранить производство общественного транспорта, коммунальной техники, спасательных машин и других видов промышленности. В настоящее время локализация распространяется на 128 категорий товаров.
Цифровизация диалога бизнеса и государства
Кабинет Министров утвердил платформу "Пульс" как официальный государственный сервис для коммуникации бизнеса с властями. Платформа интегрирована в кабинет налогоплательщика и уже собрала 270 тысяч отзывов и 25 тысяч комментариев от предпринимателей.
Правительство планирует расширить функционал "Пульса" - добавить электронные бизнес-петиции в государственные органы и публичный дашборд с результатами рассмотрения обращений.
Напомним, виджет "Пульс", который поможет предпринимателям быстро и удобно сообщать о проблемах в своей работе, Минэкономики запустило в августе этого года.