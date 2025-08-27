Программа "Сделано в Украине": еще 15 перерабатывающих предприятий получат гранты на 83,1 млн грн

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства утвердило новую волну грантов для перерабатывающих предприятий, выделив 83,1 млн. грн. на развитие 15 проектов. Это часть правительственной политики "Сделано в Украине", которая предоставляет бизнесу финансирование на условиях софинансирования. Государство покрывает до 80% стоимости проекта, а остальное вкладывает сам заявитель.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ведомства.

С начала года уже утверждено 243 гранта на общую сумму более 1,2 млрд грн. Заместитель Министра Андрей Телюпа отмечает, что устойчивый интерес предпринимателей к программе подтверждает ее эффективность. Новые условия, такие как льготы на украинское оборудование, возможность повторной подачи заявок и гранты на восстановление разрушенных производств, делают программу еще более привлекательной.

Кто получит поддержку?

В этой волне гранты предоставлены предприятиям, производящим:

машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства;

пищевую продукцию и напитки; корма для животных;

электрическое и электронное оборудование;

изделия из пластмасс и древесины, строительные материалы и удобрения.

Условия получения гранта

Грантовые средства можно использовать для приобретения и установки оборудования, восстановления производственных мощностей или исследования для новой продукции.

Сумма гранта:

до 8 млн грн на развитие;

до 16 млн грн на возобновление производства.

Условия софинансирования:

стандартные условия: 50 % на 50 %;

при закупке украинского оборудования: 70% (государство)/30% (заявитель);

для прифронтовых, деоккупированных территорий, производителей БПЛА и книжных магазинов: 80%/20%.

Обязательные условия: создание не менее 5 рабочих мест и уплата налогов, равных сумме гранта, в течение 3 лет.

Ранее Минэкономики утвердило 19 новых заявок в рамках программы "Гранты для перерабатывающих предприятий". После выполнения условий софинансирования компании и предприниматели смогут привлечь 99,2 млн. грн. для модернизации или развития производства.