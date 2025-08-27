Програма "Зроблено в Україні": ще 15 переробних підприємств отримають гранти на 83,1 млн грн

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства затвердило нову хвилю грантів для переробних підприємств, виділивши 83,1 млн грн на розвиток 15 проєктів. Це частина урядової політики "Зроблено в Україні", що надає бізнесу фінансування на умовах співфінансування. Держава покриває до 80% вартості проєкту, а решту вкладає сам заявник.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу відомства.

З початку року вже затверджено 243 гранти на загальну суму понад 1,2 млрд грн. Заступник Міністра Андрій Телюпа зазначає, що сталий інтерес підприємців до програми підтверджує її ефективність. Нові умови, такі як пільги на українське обладнання, можливість повторної подачі заявок та гранти на відновлення зруйнованих виробництв, роблять програму ще привабливішою.

Хто отримає підтримку?

У цій хвилі гранти надано підприємствам, що виробляють:

машини та устаткування для сільського й лісового господарств;

харчову продукцію та напої; корми для тварин;

електричне й електронне обладнання;

вироби з пластмас та деревини, будівельні матеріали і добрива.

Умови отримання гранту

Грантові кошти можна використати на придбання та встановлення обладнання, відновлення виробничих потужностей або дослідження для нової продукції.

Сума гранту:

до 8 млн грн на розвиток;

до 16 млн грн на відновлення виробництва.

Умови співфінансування:

стандартні умови: 50% на 50%;

при закупівлі українського обладнання: 70% (держава) / 30% (заявник);

для прифронтових, деокупованих територій, виробників БпЛА та книгарень: 80% / 20%.

Обов'язкові умови: створення щонайменше 5 робочих місць та сплата податків, рівних сумі гранту, протягом 3 років.

Раніше Мінекономіки затвердило 19 нових заявок у межах програми "Гранти для переробних підприємств". Після виконання умов співфінансування компанії та підприємці зможуть залучити 99,2 млн грн для модернізації або розвитку виробництва.