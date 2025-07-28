- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Гранти для переробних підприємств: понад тисяча компаній отримали 5,1 млрд грн держпідтримки
1027 українських підприємств вже отримали кошти для модернізації або створення нових виробничих потужностей за програмою "Гранти для переробних підприємств". За три роки дії програми держава інвестувала в переробну промисловість понад 5,1 млрд грн.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.
"Три роки тому ми започаткували грантову програму для переробних підприємств, за якою вони можуть отримати до 8 млн грн на оновлення виробничих фондів та придбання нового обладнання. За цей час 1027 підприємств з усіх областей України отримали державну підтримку на суму понад 5,1 мільярда гривень", — зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.
Найактивніше можливостями програми користувались підприємстванаступних регіонів України: міста Києва, Дніпропетровської, Київської, Одеської, Львівської, Харківської та Вінницької областей. Серед отримувачів грантів найбільше виробників харчових продуктів, меблів, металовиробів, продукції з деревини, поліграфії, текстилю.
Хто має право на отримання гранту?
Наразі максимальна сума гранту на розвиток — 8 млн грн, на відновлення — 16 млн грн (але не більше суми фактично підтверджених збитків)
Гранти надаються підприємцям, які:
- вже працюють в переробній промисловості і планують розширити виробництво;
- планують реалізовувати проєкт з переробки (КВЕД С);
Фінансування надається для:
- придбання, доставки та запуску нового обладнання;
- розширення та модернізації працюючих виробничих потужностей;
- відновлення потужностей, які постраждали через збройну російську агресію.
Умови використання грантів:
- бізнес має створити від 5 робочих місць;
- працювати щонайменше три роки, щоб повернути грантові кошти через податки та збори.
Варто зауважити, що у 2024 році виробники дронів отримали пільгові умови — держава фінансує до 80% вартості проєкту. Пільгові умови також розширено на підприємства з територій активних бойових дій і бізнес поліграфічної галузі. Крім того, для підприємств, які купують обладнання українського виробництва, встановлені пільгові умови співфінансування: 70% державний грант, 30% власний внесок.
Нагадаємо, 23 липня ще 16 нових українських переробних підприємств отримають державну підтримку на суму понад 81,3 мільйона гривень