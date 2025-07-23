Гранти для переробних підприємств: погоджено ще 16 заявок на понад 81 млн грн

Ще 16 нових українських переробних підприємств отримають державну підтримку на суму понад 81,3 мільйона гривень у рамках програми "Гранти для переробних підприємств", з яких близько 38 млн грн буде профінансовано Мінекономіки, решта — Державною службою зайнятості України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Грантова програма є складовою політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні". На умовах співфінансування підприємства переробної галузі отримують кошти на модернізацію працюючого обладнання, придбання й запуск нового.

"В цю хвилю ще 16 переробних підприємств отримали можливість залучити для розвитку грант від держави. Загальна сума заявлених коштів — понад 81 мільйон гривень. Серед них виробники харчів, одягу, будівельних матеріалів з металу та пластмас, устаткування, БПЛА та металообробні підприємства", —зазначив заступник міністра Андрій Телюпа.

За його словами, переробні підприємства, потужності яких постраждали через влучання, зможуть залучити додаткові кошти для відбудови.

Крім того, підприємства, які вирощують багаторічні культури та зареєстровані у Державному аграрному реєстрі, можуть отримати грант на закупівлю обладнання для післяурожайної обробки агропродукції.

Грантові кошти тепер можна скерувати й на придбання нематеріальних активів – зокрема, проведення досліджень для запуску нової продукції у серійне виробництво (R&D). Якщо проект складається виключно з обладнання українського виробництва, що підтверджується сертифікатом країни походження, для нього діють умови співфінансування 30/70: 30% внесок учасника і 70% грантові кошти.

Як пояснили у відомстві, тепер на грант можуть подаватися повторно ті підприємства, які вже отримували грант і виконали всі зобов’язання за попереднім договором. Подача заявок триває постійно, хвилями по два тижні. Документи можна подати через платформу "Дія".

Нагадаємо, Світовий банк виділить Україні додаткові 116 мільйонів доларів США у вигляді грантової допомоги для зміцнення енергетичної стійкості громад, що постраждали від російських атак.