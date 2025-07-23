Гранты для перерабатывающих предприятий: согласовано еще 16 заявок на более чем 81 млн грн

Еще 16 новых украинских перерабатывающих предприятий получат государственную поддержку на сумму более 81,3 миллиона гривен в рамках программы "Гранты для перерабатывающих предприятий", из которых около 38 млн грн будут профинансированы Минэкономики, остальные — Государственной службой занятости Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Грантовая программа является частью политики развития украинских производителей "Сделано в Украине". На условиях софинансирования предприятия перерабатывающей отрасли получают средства на модернизацию работающего оборудования, приобретение и запуск нового.

"В эту волну еще 16 перерабатывающих предприятий получили возможность привлечь для развития грант от государства. Общая сумма заявленных средств - более 81 миллиона гривен. Среди них производители продуктов питания, одежды, строительных материалов из металла и пластмасс, оборудования, БПЛА и металлообрабатывающие предприятия", - отметил замминистра Андрей Телюпа.

По его словам, перерабатывающие предприятия, мощности которых пострадали из-за попадания, смогут привлечь дополнительные средства для восстановления.

Кроме того, предприятия, выращивающие многолетние культуры и зарегистрированные в Государственном аграрном реестре могут получить грант на закупку оборудования для послеурожайной обработки агропродукции.

Грантовые средства теперь можно направить и на приобретение нематериальных активов – в частности, проведение исследований по запуску новой продукции в серийное производство (R&D). Если проект состоит исключительно из оборудования украинского производства, подтверждаемого сертификатом страны происхождения, для него действуют условия софинансирования 30/70: 30% взнос участника и 70% гранта.

Как пояснили в ведомстве, теперь на грант могут подаваться повторно предприятия, которые уже получали грант и выполнили все обязательства по предварительному договору. Подача заявок продолжается постоянно, волнами по две недели. Документы можно подать через платформу "Дія".

Напомним, Всемирный банк выделит Украине дополнительные 116 миллионов долларов США в виде грантовой помощи для укрепления энергетической устойчивости пострадавших от российских атак общин.