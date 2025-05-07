Более 100 млн гривен на бизнес: кто получит гранты от программы "Власна справа"

Объявлены победители правительственной программы "Власна справа", которые подали заявки на получение грантов в период с 31 марта по 13 апреля 2025 года. Они получат дополнительные 100 миллионов гривен от службы занятости.

Об этом сообщает пресс-служба Правительственного портала.

Кто получит гранты

В рамках седьмой волны программы 2025 297 предпринимателей получат микрогранты на общую сумму 70 миллионов гривен. Эти средства помогут им начать или развить собственный бизнес, что, в свою очередь, будет способствовать созданию 483 новых рабочих мест.

Самые популярные направления, в которых победители уже работают или планируют реализовать свои бизнес-идеи:

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств – 34%;

временное размещение и организация питания – 13%;

перерабатывающая промышленность – 10%;

другие виды услуг — 10%;

профессиональная, научная и техническая деятельность — 7%.

Среди получателей грантов – 53% женщин, 37% мужчин и 10% юридических лиц. Лидирующие регионы по количеству победителей – Ивано-Франковская, Львовская и Киевская области (по 11%), а также Винницкая и Харьковская (по 7%).

Большинство участников – 75% – имеют высшее образование. Еще 14% получили среднее специальное образование в колледжах или техникумах.

23 молодых украинца от 18 до 25 лет получат возможность воплотить свои предпринимательские замыслы благодаря грантовой поддержке — каждому из них предоставляется до 150 тысяч гривен. Этот проект создает благоприятную среду для воплощения смелых идей и инноваций в разных областях, обеспечивая молодым предпринимателям финансовый старт.

Гранты можно использовать на самое необходимое – оплату аренды, приобретение оборудования и покрытие других важных затрат, связанных с запуском бизнеса.

С начала реализации инициативы в сентябре 2024 года финансовую поддержку уже получили 260 молодых людей, активно работающих над созданием и развитием собственного дела, делая вклад в экономическое развитие Украины.

В рамках ветеранского направления программы "Власна справа" 86 участников получат гранты на общую сумму почти 42 миллиона гривен для начала или развития собственного бизнеса. В результате будет создано 167 новых рабочих мест.

Среди победителей седьмой волны – 59% участников боевых действий. Большинство из них – 67% – имеют высшее образование, а 55% уже ведут предпринимательскую деятельность. Средний размер гранта составляет 483 тысяч гривен.

С момента старта ветеранского направления в апреле 2023 года более 1600 украинцев воспользовались возможностью реализовать собственные бизнес-идеи. В рамках программы уже создается 3148 новых рабочих мест.

В частности, 29% участников открыли магазины и мастерские, 15% занимаются производством, еще 15% — основали кофейни или кафе, а 9% оказывают различные услуги.

О программе "Власна справа"

Согласно грантовой программе "Власна справа", украинцы могут получить микрогрант от 50 до 250 тыс. грн.

Этот грант доступен как действующим предпринимателям, так и тем, кто не имеет опыта в бизнесе.

Для получения гранта на сумму более 75 тыс. грн обязательным условием является создание 1-2 рабочих мест, в зависимости от размера гранта.

Молодые люди до 25 лет могут получить грант до 150 тыс. грн при регистрации как ФЛП, без требования создавать рабочие места.

Предприниматели из Харькова и Харьковской области имеют возможность получить грант до 300 тыс. грн за создание 1 рабочего места или до 500 тыс. грн. грн за создание 2 рабочих мест.

Грантовые средства можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, а также аренду помещения.