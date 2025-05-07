Понад 100 млн гривень на бізнес: хто отримає гранти від програми "Власна справа"

Оголошено переможців урядової програми “Власна справа”, які подали заявки на отримання грантів у період з 31 березня по 13 квітня 2025 року. Вони отримають додаткові 100 мільйонів гривень від Служби зайнятості.

Про це інформує пресслужба Урядового порталу.

Хто отримає гранти

У рамках сьомої хвилі програми 2025 року 297 підприємців отримають мікрогранти на загальну суму 70 мільйонів гривень. Ці кошти допоможуть їм започаткувати або розвинути власний бізнес, що, у свою чергу, сприятиме створенню 483 нових робочих місць.

Найпопулярніші напрями, у яких переможці вже працюють або планують реалізувати свої бізнес-ідеї:

оптова й роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів — 34%;

тимчасове розміщення та організація харчування — 13%;

переробна промисловість — 10%;

інші види послуг — 10%;

професійна, наукова та технічна діяльність — 7%.

Серед отримувачів грантів — 53% жінок, 37% чоловіків і 10% юридичних осіб. Лідируючі регіони за кількістю переможців — Івано-Франківська, Львівська та Київська області (по 11%), а також Вінницька й Харківська (по 7%).

Більшість учасників — 75% — мають вищу освіту. Ще 14% здобули середню спеціальну освіту у коледжах або технікумах.

23 молодих українці віком від 18 до 25 років отримають можливість втілити свої підприємницькі задуми завдяки грантовій підтримці — кожному з них надається до 150 тисяч гривень. Цей проєкт створює сприятливе середовище для втілення сміливих ідей та інновацій у різних сферах, забезпечуючи молодим підприємцям фінансовий старт.

Гранти можна використовувати на найнеобхідніше — оплату оренди, придбання обладнання та покриття інших важливих витрат, пов’язаних із запуском бізнесу.

Від початку реалізації ініціативи у вересні 2024 року фінансову підтримку вже отримали 260 молодих людей, які активно працюють над створенням і розвитком власної справи, роблячи внесок в економічний розвиток України.

У рамках ветеранського напряму програми "Власна справа" 86 учасників отримають гранти на загальну суму майже 42 мільйони гривень для започаткування або розвитку власного бізнесу. У результаті буде створено 167 нових робочих місць.

Серед переможців сьомої хвилі — 59% учасників бойових дій. Більшість із них — 67% — мають вищу освіту, а 55% вже ведуть підприємницьку діяльність. Середній розмір гранту становить 483 тисячі гривень.

З часу старту ветеранського напряму у квітні 2023 року понад 1600 українців скористалися можливістю реалізувати власні бізнес-ідеї. У межах програми вже створюється 3148 нових робочих місць.

Зокрема, 29% учасників відкрили магазини та майстерні, 15% займаються виробництвом, ще 15% — заснували кав’ярні чи кафе, а 9% надають різноманітні послуги.

Про програму "Власна справа"

Згідно з грантовою програмою "Власна справа", українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн.

Цей грант доступний як для діючих підприємців, так і для тих, хто не має досвіду в бізнесі.

Для отримання гранту на суму понад 75 тис. грн обов'язковою умовою є створення 1-2 робочих місць, залежно від розміру гранту.

Молоді люди віком до 25 років можуть отримати грант до 150 тис. грн за умови реєстрації як ФОП, без вимоги створювати робочі місця.

Підприємці з Харкова та Харківської області мають можливість отримати грант до 300 тис. грн за створення 1 робочого місця або до 500 тис. грн за створення 2 робочих місць.

Грантові кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, а також оренду приміщення. Заявки на грант подаються через портал "Дія" разом із бізнес-планом.