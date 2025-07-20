Світовий банк надасть Україні $116 мільйонів гранту для відновлення теплопостачання в прифронтових містах

Світовий банк виділить Україні додаткові 116 мільйонів доларів США у вигляді грантової допомоги для зміцнення енергетичної стійкості громад, що постраждали від російських атак.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Кошти будуть спрямовані на відновлення систем теплопостачання у містах, де критична інфраструктура зазнала серйозних ушкоджень, зокрема в Харкові, Сумах, Чернігові, Миколаєві, Кривому Розі, Кременчуці та Славуті.

Це рішення стало результатом домовленостей, досягнутих між Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України та Світовим банком у рамках Ukraine Recovery Conference 2025.

Фінансування надається в межах реалізації другої частини інвестиційного проєкту "Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів".

Кошти будуть спрямовані на закупівлю газових когенераційних установок, спеціалізованої техніки, а також обладнання та матеріалів, необхідних для функціонування систем теплопостачання.

Як зазначив заступник міністра Костянтин Ковальчук, це обладнання дозволить громадам виробляти тепло та електроенергію ближче до кінцевого споживача, що зменшить залежність від централізованих систем і підвищить стійкість до можливих атак.

"Когенераційні установки та спецтехніка дозволять громадам виробляти тепло й електроенергію ближче до споживача, зменшуючи їхню залежність від централізованих систем. Ми послідовно рухаємося до зміцнення енергетичної стійкості громад", — підкреслив Ковальчук.

Поточне фінансування є продовженням проєкту, який стартував із надання Світовим банком 47 мільйонів доларів для Харкова. Ці кошти вже використані для відновлення міської інфраструктури після масованих обстрілів навесні 2024 року. Основна частина обладнання вже доставлена та дозволить Харкову більш стабільно пройти майбутні опалювальні сезони.

Також у кінці листопада минулого року запрацювала когенераційна в Чернігові на об'єкті водоканалу установка, яка забезпечуватиме безперебійну роботу міських очисних споруд навіть під час блекаутів.

7 листопада почала працювати перша когенераційна газопоршнева установка потужністю 1,5 МВт у Києві. Обладнання встановили за допомоги USAID та Проєкту енергетичної безпеки на одному з підприємств критичної інфраструктури міста.