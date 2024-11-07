В Києві запрацювала перша когенераційна газопоршнева установка потужністю 1,5 МВт

У столиці почала працювати перша когенераційна газопоршнева установка потужністю 1,5 МВт. Обладнання встановили за допомоги USAID та Проєкту енергетичної безпеки на одному з підприємств критичної інфраструктури міста.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Він наголосив, що на сьогоднішній день в умовах постійних атак ворога ключовим пріоритетом уряду є модернізація енергосектору.

"Столична влада робить все, щоб підвищити стійкість та енергетичну незалежність Києва. Зокрема, важливих обʼєктів столиці", - заявив Кличко.

Мер нагадав, що у травні Київрада схвалила Концепцію "Енергетичне відновлення: шлях до розподіленої когенерації". Цю ініціативу підтримали багато міжнародних партнерів. Концепція спрямована на розбудову в столиці локальних джерел комбінованого виробництва тепла та електроенергії, ширше використання альтернативних джерел палива.

Також голова міста додав, що Київ замовив ще 15 когенераційних установок, які мають надійти партіями протягом року.

"Адже мета – протягом року досягти додаткової сумарної потужності близько 170 МВт", - підсумував він.

Нагадаємо, в Україні ще з 2023 року почали розглядати створення системи мініелектростанцій. Це може стати хорошим інструментом для стабілізації енергосистеми та забезпечення енергопостачання на місцях. Але ціна електроенергії від такої генерації має бути співставною з ціною з енергосистеми.