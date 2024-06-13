"Київтеплоенерго" закупить 15 міні-ТЕЦ установок у словацької компанії на 1,13 млрд грн

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" провело успішний аукціон на закупівлю 15 когенераційних установок загальною потужністю 60 МВт для виробництва тепла й електроенергії.

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Про це стало відомо з оголошення на сайті Prozorro.

Переможцем тендеру стала словацька компанія KTS Engineering s.r.o. - авторизований дистриб'ютор газових двигунів Jenbacher від австрійської INNIO. Вона поставить "Київтеплоенерго" дев'ять установок потужністю по 4500 кВт і шість установок по 3333 кВт.

Загальна вартість угоди складає 1,125 мільярда гривень. Строк постачання товарів - не пізніше 31 грудня 2025 року.

KTS Engineering належить жительці Братислави Дарині Вайнагій, а власником є киянин Павло Савенко.

Закупівля сучасних когенераційних установок дозволить "Київтеплоенерго" підвищити ефективність виробництва тепла й електроенергії. Використання когенераційних технологій сприяє економії палива та зменшенню викидів забруднюючих речовин.

Залучення до модернізації теплоенергетики великих іноземних компаній-виробників обладнання свідчить про прагнення української столиці оновити інфраструктуру з використанням новітніх технологій.

У Києві встановлять шість міні-ТЕЦ

В кінці травня Київська міська рада погодила встановлення 6 міні-теплоелектроцентралей (ТЕЦ) у столиці. Вони будуть розміщені й на правому, і лівому берегах Києва, в місцях, де проживає багато людей.

Мета цього проекту - забезпечити альтернативні джерела енергопостачання для багатоквартирних будинків.

Нагадаємо, в Україні ще з минулого року почали розглядати створення системи мініелектростанцій. Це може стати хорошим інструментом для стабілізації енергосистеми та забезпечення енергопостачання на місцях. Але ціна електроенергії від такої генерації має бути співставною з ціною з енергосистеми.

У Мінреінтеграції вважають, що такий крок допоможе убезпечити основні електростанції, заживити критичну інфраструктуру та забезпечуватимуть постачання в населені пункти води та тепла. Крім того, мініелектростанції дадуть можливість посилити енергетичну безпеку атомної генерації.

Що таке міні-ТЕЦ

Додамо, що міні-ТЕЦ — це компактні енергетичні установки, які виробляють електроенергію та теплову енергію одночасно. Вони зазвичай використовуються для забезпечення енергією промислових об'єктів, житлових комплексів або окремих будівель. Міні-ТЕЦ можуть використовувати різні види палива, включаючи природний газ, біогаз, мазут або тверді види палива.

Міні-ТЕЦ можуть бути розташовані в окремих будівлях або вбудовані в існуючі структури. На території може бути розташована котельня, генераторна установка, системи охолодження та інші допоміжні установки. Зовні вони часто виглядають як невеликі промислові будівлі або контейнери.

Контейнерні міні-ТЕЦ змонтовані в стандартних контейнерах, що дозволяє легко транспортувати і встановлювати їх на місці.