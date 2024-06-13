"Киевтеплоэнерго" закупит 15 мини-ТЭЦ установок у словацкой компании на 1,13 млрд грн

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" провело успешный аукцион по закупке 15 когенерационных установок общей мощностью 60 МВт для производства тепла и электроэнергии.

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Об этом стало известно из объявления на сайте Prozorro.

Победителем тендера стала словацкая компания KTS Engineering sro – авторизованный дистрибьютор газовых двигателей Jenbacher от австрийской INNIO. Она поставит "Киевтеплоэнерго" девять установок мощностью по 4500 кВт и шесть установок по 3333 кВт.

Общая стоимость сделки составляет 1,125 миллиарда гривен. Срок поставки товаров – не позднее 31 декабря 2025 года.

KTS Engineering принадлежит жительнице Братиславы Дарье Вайнагий, а владельцем является киевлянин Павел Савенко.

Закупка современных когенерационных установок позволит "Киевтеплоэнерго" повысить эффективность производства тепла и электроэнергии. Использование когенерационных технологий способствует экономии топлива и уменьшению выбросов загрязняющих веществ.

Вовлечение в модернизацию теплоэнергетики крупных иностранных компаний-производителей оборудования свидетельствует о стремлении украинской столицы обновить инфраструктуру с использованием новейших технологий.

В Киеве установят шесть мини-ТЭЦ

В конце мая Киевский городской совет согласовал установку 6 мини-теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) в столице. Они будут размещены и на правом, и на левом берегах Киева, в местах, где проживает много людей.

Цель этого проекта – обеспечить альтернативные источники энергоснабжения для многоквартирных домов.

Напомним, в Украине еще с прошлого года начали рассматривать создание системы миниэлектростанций. Это может стать хорошим инструментом стабилизации энергосистемы и обеспечения энергоснабжения на местах. Но цена электроэнергии от такого поколения должна быть сопоставимой с ценой из энергосистемы.

В Минреинтеграции считают, что такой шаг поможет обезопасить основные электростанции, питать критическую инфраструктуру и обеспечивать поставки в населенные пункты воды и тепла. Кроме того, миниэлектростанции позволят усилить энергетическую безопасность атомной генерации.

Что такое мини-ТЭЦ

Добавим, что мини-ТЭЦ – это компактные энергетические установки, производящие электроэнергию и тепловую энергию одновременно. Они обычно используются для обеспечения энергией промышленных объектов, жилых комплексов или отдельных построек. Мини-ТЭЦ могут использовать разные виды топлива, включая природный газ, биогаз, мазут или твердые виды топлива.

Мини-ТЭЦ могут быть расположены в отдельных зданиях или встроены в существующие структуры. На территории могут быть расположены котельная, генераторная установка, системы охлаждения и другие вспомогательные установки. Внешне они часто смотрятся как маленькие промышленные строения либо контейнеры.

Контейнерные мини-ТЭЦ смонтированы в стандартных контейнерах, что позволяет легко транспортировать и устанавливать их на месте.