В Одесі встановили газопоршневу установку: забезпечить електрикою 45% критичної інфраструктури міста (ФОТО)

Одеса за фінансової допомоги урядів Японії, Норвегії та Швеції за підтримки ПРООН в Україні отримала першу з чотирьох газопоршневих установок. Вона може забезпечити 45% потреб енергопостачання критичної інфраструктури міста.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.

Зазначається, що встановлення такого обладнання дасть змогу знизити споживання палива до 40%, тож ця ініціатива є важливим кроком із децентралізації та зміцнення енергетичної інфраструктури Одеси.

В Одеській міській раді повідомили, що перша когенераційна установка вже встановлена на одній із котелень Одеси.

"Цей проєкт допоможе Одесі стати більш стійкою до енергетичних викликів, які ми вже пережили під час попередніх блекаутів. Завдяки вам, наші міжнародні партнери, ми впевнено рухаємося до наступної зими з теплом і водопостачанням", - наголосив мер Одеси Геннадій Труханов.

"Такі заходи на сьогодні є вкрай важливими й відповідають пріоритетам урядової політики щодо розвитку розподіленої генерації, яка реалізується по всій країні. Це швидкі, практичні та ефективні рішення, які відповідають викликам воєнного часу. Дякуємо міжнародним партнерам за відповідне устаткування. Його ефективне встановлення допоможе нам протягом цього опалювального сезону та в майбутньому покривати потреби споживачів", - прокоментував заступник міністра енергетики України Микола Колісник.

Одеса готується до будівництва об'єктів власної генерації

Муніципалітет Одеси спільно з Урядом Японії та ПРООН реалізує проєкт будівництва об'єктів власної генерації на базі газопоршневих машин загальною потужністю близько 30 МВт.

Наразі КП "Теплопостачання міста Одеси" вже проводить оформлення земельних ділянок загальною площею 3,3 га, де планується будівництво електростанцій.

Міжнародні партнери надають Одесі обладнання - когенераційні машини, мають бути поставлені у листопаді поточного року.

Всі інші витрати щодо землеустрою, встановлення й підключення обладнання, підведення мереж лягають на місто.

Частину з них – 30 млн грн – планує профінансувати безпосередньо комунальне підприємство "Теплопостачання міста Одеси" в рамках Інвестиційної програми.