В Одессе установили газопоршневую установку: обеспечит электричеством 45% критической инфраструктуры города (ФОТО)

Одесса с финансовой помощью правительств Японии, Норвегии и Швеции при поддержке ПРООН в Украине получила первую из четырех газопоршневых установок. Она может обеспечить 45% потребностей энергоснабжения критической инфраструктуры города.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Отмечается, что установка такого оборудования позволит снизить потребление топлива до 40%, поэтому эта инициатива является важным шагом по децентрализации и укреплению энергетической инфраструктуры Одессы.

В Одесском городском совете сообщили, что первая когенерационная установка уже установлена на одной из котельных Одессы.

"Этот проект поможет Одессе стать более устойчивой к энергетическим вызовам, которые мы уже пережили во время предыдущих блекаутов. Благодаря вам, наши международные партнеры, мы уверенно двигаемся к следующей зиме с теплом и водоснабжением", — подчеркнул мэр Одессы Геннадий Труханов.

"Такие мероприятия на сегодняшний день крайне важны и отвечают приоритетам правительственной политики по развитию распределенной генерации, которая реализуется по всей стране. Это быстрые, практические и эффективные решения, которые отвечают вызовам военного времени. Спасибо международным партнерам за соответствующее оборудование. Его эффективная установка поможет нам в течение этого отопительного сезона и в будущем покрывать потребности потребителей", — прокомментировал заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник.

Одесса готовится к строительству объектов собственной генерации

Муниципалитет Одессы совместно с правительством Японии и ПРООН реализует проект строительства объектов собственной генерации на базе газопоршневых машин общей мощностью около 30 МВт.

В настоящее время КП "Теплоснабжение города Одессы" уже производит оформление земельных участков общей площадью 3,3 га, где планируется строительство электростанций.

Международные партнеры предоставляют Одессе оборудование – когенерационные машины, которые должны быть поставлены в ноябре текущего года.

Все остальные расходы по землеустройству, установке и подключению оборудования, подводу сетей ложатся на город.

Часть из них – 30 млн. грн. – планирует профинансировать непосредственно коммунальное предприятие "Теплоснабжение города Одессы" в рамках Инвестиционной программы.