У Чернігові запустили першу когенераційну установку на об’єкті водоканалу

В Чернігові на об'єкті водоканалу запрацювала когенераційна установка, яка забезпечуватиме безперебійну роботу міських очисних споруд навіть під час блекаутів.

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Про це повідомив в. о. міського голови Олександр Ломако.

Нове обладнання дозволить підприємству знизити витрати на електроенергію та опалення.

Установка потужністю 630 кВт працює на газу та одночасно генерує електричну й теплову енергію. Отриману теплову енергію використовуватимуть для опалення виробничих приміщень.

Проєкт реалізували завдяки співпраці міської влади з Міжнародною організацією з питань міграції, яка надала обладнання вартістю близько 15 млн гривень. Всі роботи зі встановлення профінансували коштом самого підприємства.

У Чернігові також триває робота над установкою чотирьох когенераційних систем на котельнях теплопостачальних підприємств для забезпечення енергетичної стабільності міста в умовах війни.

7 листопада у столиці почала працювати перша когенераційна газопоршнева установка потужністю 1,5 МВт. Обладнання встановили за допомоги USAID та Проєкту енергетичної безпеки на одному з підприємств критичної інфраструктури міста.

Нагадаємо, в Україні ще з 2023 року почали розглядати створення системи мініелектростанцій. Це може стати хорошим інструментом для стабілізації енергосистеми та забезпечення енергопостачання на місцях. Але ціна електроенергії від такої генерації має бути співставною з ціною з енергосистеми.