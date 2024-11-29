В Чернигове запустили первую когенерационную установку на объекте водоканала

В Чернигове на объекте водоканала начала когенерационная установка, которая будет обеспечивать бесперебойную работу городских очистных сооружений даже во время блекаутов.

Стратегии роста от ПриватБанка, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy и более 90 лидеров отрасли. Киев, 12 декабря, офлайн Забронировать участие

Об этом сообщил и. о. городского головы Александр Ломако.

Новое оборудование позволит предприятию снизить затраты на электроэнергию и отопление.

Установка мощностью 630 кВт работает на газе и одновременно генерирует электрическую и тепловую энергию. Полученную тепловую энергию будут использовать для отопления производственных помещений.

Проект реализовали благодаря сотрудничеству городских властей с Международной организацией по миграции, которая предоставила оборудование стоимостью около 15 млн гривен. Все работы по установке профинансировали за счет самого предприятия.

В Чернигове также идет работа над установкой четырех когенерационных систем на котельных теплоснабжающих предприятий для обеспечения энергетической стабильности города в условиях войны.

7 ноября в столице начала работу первая когенерационная газопоршневая установка мощностью 1,5 МВт. Оборудование было установлено с помощью USAID и Проекта энергетической безопасности на одном из предприятий критической инфраструктуры города.

Напомним, в Украине еще с 2023 года начали рассматривать создание системы миниэлектростанций. Это может стать хорошим инструментом стабилизации энергосистемы и обеспечения энергоснабжения на местах. Но цена электроэнергии от такого поколения должна быть сопоставимой с ценой из энергосистемы.