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В Чернигове запустили первую когенерационную установку на объекте водоканала
В Чернигове на объекте водоканала начала когенерационная установка, которая будет обеспечивать бесперебойную работу городских очистных сооружений даже во время блекаутов.
Об этом сообщил и. о. городского головы Александр Ломако.
Новое оборудование позволит предприятию снизить затраты на электроэнергию и отопление.
Установка мощностью 630 кВт работает на газе и одновременно генерирует электрическую и тепловую энергию. Полученную тепловую энергию будут использовать для отопления производственных помещений.
Проект реализовали благодаря сотрудничеству городских властей с Международной организацией по миграции, которая предоставила оборудование стоимостью около 15 млн гривен. Все работы по установке профинансировали за счет самого предприятия.
В Чернигове также идет работа над установкой четырех когенерационных систем на котельных теплоснабжающих предприятий для обеспечения энергетической стабильности города в условиях войны.
7 ноября в столице начала работу первая когенерационная газопоршневая установка мощностью 1,5 МВт. Оборудование было установлено с помощью USAID и Проекта энергетической безопасности на одном из предприятий критической инфраструктуры города.
Напомним, в Украине еще с 2023 года начали рассматривать создание системы миниэлектростанций. Это может стать хорошим инструментом стабилизации энергосистемы и обеспечения энергоснабжения на местах. Но цена электроэнергии от такого поколения должна быть сопоставимой с ценой из энергосистемы.