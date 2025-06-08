Три українських міста затвердили оновлені схеми теплопостачання до 2034 року

Урядова комісія під головуванням заступника міністра розвитку громад та територій Костянтина Ковальчука погодила нові схеми теплопостачання для Кривого Рогу, Чернігова та Вараша.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

На засіданні, яке стало третім у 2024 році, були розглянуті довгострокові плани до 2034 року щодо модернізації та розвитку систем теплопостачання в цих містах.

У міністерстві зазначають, що громади відповідально підійшли до розробки проєктів, враховуючи локальні виклики й потреби. На думку урядовця, енергоефективність залишається ключовим фактором для зміцнення енергетичної стійкості країни.

У Кривому Розі планують побудувати 12 нових котелень, встановити 27 когенераційних установок та оновити обладнання на чинних об’єктах. Також місто готується до часткової децентралізації двох районних котелень і заміни понад половини теплових мереж.

У Чернігові передбачено модернізацію та реконструкцію 16 котелень, впровадження локальних сонячних електростанцій і створення сміттєпереробного комплексу з виробництвом SRF-палива, що забезпечуватиме теплову й електричну енергію.

У Вараші заплановане будівництво 13 нових об’єктів теплопостачання, використання побутових відходів для енергії та реконструкція майже 12 км теплових мереж для зменшення втрат.

Міністерство підкреслює, що ці проєкти створюють основу для енергетичної модернізації міст та підвищення надійності теплопостачання в умовах воєнного часу та кліматичних викликів.

Додамо, кабінет міністрів України на позачерговому засіданні виділив понад 470 мільйонів гривень на забезпечення резервного теплопостачання двох населених пунктів.