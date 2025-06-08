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Три украинских города утвердили обновленные схемы теплоснабжения к 2034 году

теплоснабжение
Минразвития согласовало масштабные проекты по обновлению теплосетей в трех городах / Минрозвития общин и территорий.

Правительственная комиссия под председательством заместителя министра развития общин и территорий Константина Ковальчука согласовала новые схемы теплоснабжения Кривого Рога, Чернигова и Вараша.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

На заседании, которое стало третьим в 2024 г., были рассмотрены долгосрочные планы до 2034 г. по модернизации и развитию систем теплоснабжения в этих городах.

В министерстве отмечают, что общины ответственно подошли к разработке проектов с учетом локальных вызовов и потребностей. По мнению чиновника, энергоэффективность остается ключевым фактором для укрепления энергетической устойчивости страны.

В Кривом Роге планируется построить 12 новых котельных, установить 27 когенерационных установок и обновить оборудование на действующих объектах. Также город готовится к частичной децентрализации двух районных котельных и замене более половины тепловых сетей.

В Чернигове предусмотрена модернизация и реконструкция 16 котельных, внедрение локальных солнечных электростанций и создание мусороперерабатывающего комплекса с производством SRF-топлива, что будет обеспечивать тепловую и электрическую энергию.

В Вараше запланировано строительство 13 новых объектов теплоснабжения, использование бытовых отходов для энергии и реконструкция почти 12 км тепловых сетей для уменьшения потерь.

Министерство подчеркивает, что эти проекты создают основу для энергетической модернизации городов и повышения надежности теплоснабжения в условиях военного времени и климатических вызовов.

Добавим, кабинет министров Украины на внеочередном заседании выделил более 470 миллионов гривен на обеспечение резервного теплоснабжения двух населенных пунктов.

Автор:
Татьяна Гойденко