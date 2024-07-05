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Украина реформирует систему теплоснабжения в рамках совместного проекта с Германией
Соответствующее соглашение было подписано представителями Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ) и проекта "Реформирование сектора централизованного теплоснабжения в Украине (ReWarm)" во время официального открытия проекта.
Об этом сообщило Минвосстановления.
Основной целью сотрудничества является реформирование системы теплоснабжения на национальном и местном уровнях. Целью этого является создание условий для устойчивой модернизации предприятий централизованного теплоснабжения в Украине и сокращения выбросов CO2 в секторе централизованного теплоснабжения.
В ведомстве отмечают, что восстановление и модернизация системы теплоснабжения является критической задачей, особенно в условиях войны.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
"Речь идет не только о восстановлении инфраструктуры, разрушенной в результате военных действий, но и о повышении эффективности теплоснабжения в целом", - говорится в сообщении Минвосстановления.
Что известно о проекте ReWarm
Проект ReWarm направлен на поддержку развития устойчивой и адаптированной инфраструктуры, в том числе с использованием инновационных подходов. Это позволит повысить энергоэффективность и способствовать декарбонизации сферы. В частности, предполагается, что реализация проекта позволит сократить объем выбросов CO2 в секторе централизованного теплоснабжения минимум на 19% на период 2019-2030 годов.
Для реализации проекта ReWarm немецкое правительство предоставляет GIZ сумму до 4,5 миллионов евро. Кроме того, немецкая сторона обеспечит экспертную поддержку проектов. Со своей стороны Министерство берет на себя, в частности, функцию поддержки проекта и помощи в коммуникации с органами местного самоуправления и теплоснабжающими компаниями по вопросам энергоэффективности.
Согласно сообщению Минвосстановления, сотрудничество с проектом ReWarm предполагает выполнение ряда задач, в частности:
- анализ и мониторинг текущей экономической и правовой ситуации предприятий централизованного теплоснабжения;
- разработку и внедрение комплексной стратегии централизованного теплоснабжения с участием органов местного самоуправления, что будет сопровождаться стратегией декарбонизации, например, посредством когенерации и увеличения использования возобновляемых источников энергии;
- корректировка нормативно-правовой базы;
- пилотное внедрение адаптированных бизнес-моделей для коммунальных предприятий централизованного теплоснабжения, включая тарифы на централизованное теплоснабжение;
- квалификацию и консультирование специалистов и менеджеров пилотных органов местного самоуправления и их коммунальных предприятий, проведение многоуровневых процедур консультаций и обмена опытом.
Первые пилотные проекты в рамках инициативы ReWarm стартуют в Киеве, Одессе, Кривом Роге и Звягеле. В ходе мероприятия были подписаны соответствующие меморандумы с представителями городских властей.