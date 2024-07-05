Україна реформує систему теплопостачання в рамках спільного проєкту з Німеччиною

Відповідну угоду підписали представники Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) та проєкту "Реформування сектора централізованого теплопостачання в Україні (ReWarm)" під час офіційного відкриття проєкту.

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Про це повідомило Мінвідновлення.

Зазначається, що основною метою співпраці є реформування системи теплопостачання на національному та місцевому рівнях. Також на меті стоїть створення умов для сталої модернізації підприємств централізованого теплопостачання в Україні та скорочення викидів CO2 у секторі централізованого теплопостачання.

У відомстві зазначають, що відновлення і модернізація системи теплопостачання є критичним завданням, особливо в умовах війни.

"Йдеться не тільки про відновлення інфраструктури, зруйнованої внаслідок воєнних дій, але й про підвищення ефективності теплопостачання в цілому", - йдеться в повідомленні Мінвідновлення.

Що відомо про проєкт ReWarm

Проєкт ReWarm спрямований на підтримку розвитку стійкої, адаптованої інфраструктури, в тому числі з використанням інноваційних підходів. Це дозволить підвищити енергоефективність та сприяти декарбонізації сфери. Зокрема, передбачається, що реалізація проєкту дозволить скоротити обсяг викидів CO2 в секторі централізованого теплопостачання щонайменше на 19% на період 2019-2030 років.

Для реалізації проєкту ReWarm німецький уряд надає GIZ суму до 4,5 мільйони євро. Крім того, німецька сторона забезпечить експертну підтримку проєктів. Зі свого боку Міністерство бере на себе, серед іншого, функцію підтримки проєкту та допомоги у комунікації з органами місцевого самоврядування та теплопостачальними компаніями щодо питань енергоефективності.

Згідно з повідомленням Мінвідновлення, співпраця з проєктом ReWarm передбачає виконання низки завдань, зокрема:

аналіз та моніторинг поточної економічної та правової ситуації підприємств централізованого теплопостачання;

розробку та впровадження комплексної стратегії централізованого теплопостачання за участі органів місцевого самоврядування, що супроводжуватиметься стратегією декарбонізації, наприклад, за допомогою когенерації та збільшення використання відновлюваних джерел енергії;

коригування нормативно-правової бази;

пілотне впровадження адаптованих бізнес-моделей для комунальних підприємств централізованого теплопостачання, включаючи тарифи на централізоване теплопостачання;

кваліфікацію та консультування спеціалістів і менеджерів пілотних органів місцевого самоврядування та їхніх комунальних підприємств, проведення багаторівневих процедур консультацій та обміну досвідом тощо.

Перші пілотні проєкти в рамках ініціативи ReWarm стартують в Києві, Одесі, Кривому Розі та Звягелі. Під час заходу були підписані відповідні меморандуми з представниками міської влади.