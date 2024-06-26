Якщо взимку не буде світла: як підготуватись до опалювального сезону мешканцям багатоповерхівок

Попри всі старання та допомогу з боку партнерів, Україна не зможе відновити пошкоджену маневрову генерацію до початку опалювального сезону. В той час, як мешканці приватного сектору шукають рішення встановлюючи сонячні панелі та купуючи твердопаливні котли, для тих, хто живе в багатоповерхівках, ситуація є дещо складнішою.

Літні відключення світла — лише репетиція перед складною зимою. За оцінкою найбільшого приватного енергохолдингу ДТЕК взимку українці можуть бути без світла та опалення до 20 годин. Звісно такий похмурий прогноз, до того ж озвучений виданню BBC, міг бути розрахований на західну аудиторію. Хоча згодом генеральний директор компанії з орбіти ДТЕК Yasno Сергій Коваленко сказав, що світло під час опалювального сезону даватимуть 6-7 годин на добу, що теж є досить невтішним.

Переважна більшість жителів великих міст живе у багатоповерхівках. Хоча такі будинки здебільшого підключені до централізованого теплопостачання, наявність опалення у квартирах дуже часто залежить від наявності електроенергії. Особливо це стосується будівель 9 поверхів та вищих, а також будівлях, розташованих на місцевості зі складним рельєфом. Щоб теплоносій в трубах дійшов до верхніх поверхів у них мають працювати циркуляційні помпи, яким для роботи потрібна електроенергія. Мешканцям таких будинків потрібно подбати про резервне живлення системи опалення та утеплення.

Утеплення та резервне живлення

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко не побоюється збоїв централізованого опалення в українських містах. На національному та муніципальному рівні опалення та каналізація віднесені до критичної інфраструктури, тож їх не відключатимуть. Також зараз в українських містах здійснюється велика робота, щоб ключові котельні забезпечити резервним живленням, що, на думку, експерта вдасться завершити до зими.

При цьому переважна більшість опитаних експертів вважає, що реалізувати повноцінні програми утеплення за кілька місяців буде нереально, тож до початку зими потрібно зосередитись на тому утепленні, яке можна зробити якнайшвидше, та на резервному живленні систем опалення.

Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко радить мешканцям багатоповерхівок перед опалювальним сезоном придбати зарядні станції, павербанки, старлінки, 4g-модеми або облаштовувати сонячну мікроелектростанцію у себе вдома, щоб генерувати електроенергію для забезпечення базових потреб. Також тим, у кого електричні плити, допоможуть туристичні плитки для того, щоб приготувати їжу. Мешканцям верхніх поверхів багатоповерхівок варто також зробити запаси медикаментів, їжі та води. Їжа має бути такою, що зберігається довго, поживна і не потребує багато часу для приготування.

Крім цього, каже менеджер енергокомпанії, потрібно подбати про побутовий енергоаудит. Це доволі простий, але дієвий комплекс заходів, що включає перевірку вікон, заміну наповнювача чи фурнітури, щоб зменшити кількість протягів тощо.

Голова Асоціації енергоаудиторів України Вадим Литвин зазначає, що в багатоквартирному будинку при підготовці до зими індивідуальна стратегія виживання не буде ефективною. Він наполягає, що потрібно сусідам потрібно об'єднуватись. На рівні будинку до зими потрібно подбати про резервне живлення циркуляційних помп. Це питання має вирішити або ОСББ, керуюча компанія будинку, або ж самі мешканці будинку. Також співрозмовник Delo.ua радить провести заходи з утеплення, проте підкреслює, що спочатку краще провести енергоаудит будинку і визначити, що саме треба утеплити.

Якщо оцінювати такий комплекс заходів як аудит, купівля будинкового генератора, ремонт систем опалення то для трипід’їздної п’ятиповерхової хрущовки такі заходи коштуватимуть від 180-200 тис. гривень, а для великого житлового комплексу кілька мільйонів гривень. Проте у великому ЖК затрати з розрахунку на квартиру будуть меншими Вадим Литвин Голова Асоціації енергоаудиторів України

Виконавчий директор асоціації “Енергоефективні міста України” Святослав Павлюк зазначає, що для нормальної роботи теплоносія у батареях потрібно подбати не лише про циркуляційну, а ще й про системи її управління. В кожному будинку ситуація може бути різною, тому необхідна потужність генератора може суттєво відрізнятися.Також потрібно враховувати, щоб потужність генератора не була суттєво вищою за потребу обладнання, але була з запасом.

За даними ритейлерів інверторний генератор з номінальною потужністю 2-5 кВт коштуватиме від 20 до 40 тис. гривень. Таким чином в 100-квартирному будинку видатки на його купівлю складатимуть 200-400 гривень з квартири.

Голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко каже, що генератор не завжди є оптимальним рішенням для багатоквартирних будинків. Згідно з правилами, генератор, що працює, не можна розміщувати в підвальних та підсобних приміщеннях — він має знаходитись на відстані не менш як 11,5 метрів від будинку і за ним має хтось слідкувати. Тому багатьом краще підійдуть акумуляторні станції, які підтримували б роботу систем опалення.

У 2022 році нерідко траплялись історії, коли генератори крали. Тобто за ним має дивитися хтось з будинку. А зарядну станцію можна залишити в підвалі під замком Олег Попенко Голова спілки споживачів комунальних послуг

За словами експерта, окремі керуючі компанії в столиці вже пропонують своїм мешканцям встановлювати в лізинг батареї, які забезпечать резервне живлення циркулюючих помп. Крім того, експерт радить замінити вікна в під’їздах (допоможе зберегти до 18% тепла) а також поставити в під’їзді тамбурні двері (збереже 5% тепла). Заміна дверей в одному під'їзді обійдеться 10-15 тис. гривень залежно від параметрів будинку, а заміна вікон у типовому п'ятиповерховому будинку — до 100 тис. гривень. А встановлення акумуляторів для насоса на один під'їзд п'яти або дев'ятиповерхового будинку обійдеться близько 100 тис. гривень. Тож загалом така базова підготовка до зими може коштувати по 2000 гривень для кожного мешканця 100 квартирного будинку. При цьому Попенко вказує, що встановлювати акумулятори для ліфтів недоцільно, бо їх не вистачить на абияку довгу роботу. Тут, якщо потрібен комфорт, без генератора не обійтись.

В компанії зі встановлення ліфтів “Євроліфт” повідомили, що потужність самих двигунів ліфта може починатися від 6-8 кВт⋅год і закінчуватися 20 кВт⋅год, а ще потрібно враховувати живлення управляючої електроніки.

Де взяти гроші

Для фінансування утеплення будинку його співвласники можуть звернутися до Фонду енергоефективності. У Фонда програма “ЕнергоДім”, які дозволяють відшкодувати до 70% витрат ОСББ на енергоаудит та розробку проєкту, а також 60% на роботи утеплення. У Фонда є вдалі кейси реалізації проєктів з утеплення старих житлових будинків, коли ОСББ отримували грантову допомогу в обсязі 70% від вартості проєкту на суму 5,7 млн гривень. Проте варто розуміти, що рішення щодо виділення коштів можуть розглядатися до пів року. А розробка та реалізація проєкту може тривати кілька років.

Крім програм Фонду енергоефективності є також програми міст. До прикладу в Києві з 2014 року діє програма 70/30, яка дозволяє залучити до 70% від вартості проєкту з термомодернізації та капітального ремонту будинку коштом міської влади. Ця програма конкурсна і заявки на участь в ній можуть приймати та розглядати до року, не кажучи вже про реалізацію проектів.

Програма “Теплий дім” у Львові дозволяє компенсувати до 30% тіла кредиту взятого ОСББ в банку на заходи з термомодернізації. Цьогоріч в місцевому бюджеті на цю програму передбачена сума в 11,1 млн гривень. Вказані програми розраховані на кілька років, тож вони не допоможуть швидко знайти гроші, щоб підготуватись до наступної зими, проте дозволять реалізувати більш масштабні проєкти з утеплення будинку.

Дещо швидше можна залучити гроші з револьверних фондів, що діють при деяких муніципалітетах. Такі револьверні фонди можуть приймати рішення протягом кількох днів.

В Києві револьверний фонд діє з 2021 року як комунальне підприємство “Фонд модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва”. Столичний револьверний фонд пропонує ОСББ, житлово-будівельним кооперативам, та мешканцям будинку безвідсоткову позику на суму до 1 млн гривень строком на 1 рік. Крім цього є можливість отримати кредит на суму до 5 млн гривень під 5% річних строком на 7 років. Схожі умови безвідсоткових позик пропонують револьверні фонди й в інших містах України.

Шукаючи гроші на утеплення, також можна звернутися за кредитом до банку. Наприклад, Ощадбанк надає “теплі кредити” у розмірі до 50 тис. гривень під 17,99% річних до 3 років, банк “Глобус” — під 16% річних. А от програма “теплих кредитів” державного Приватбанку тимчасово призупинена.

Готуватись уже зараз

Якщо у попередні роки у вашому будинку не проводилися комплексні роботи з утеплення, то за кілька місяців наверстати це буде неможливо, але все ж можна суттєво покращити ситуацію. Якщо об’єднатись з сусідами по під’їзду та виділити, за розрахунками Попенко, близько 2000 гривень з квартири на зазначені заходи, то пережити важку зиму можна буде комфортніше.

Втім, не варто відмовлятись і від повноцінних програм термомодернізації будинку. Проблеми з електроенергією в країні триватимуть ще довго, тож відключення будуть реальністю у найближчі кілька років. Тож ще є можливість підготуватись до зими 2025/2026, яка може бути не менш важкою ніж наступна.

Більшість програм з утеплення які зараз пропонують в Україні розрахована на ОСББ. Тож тим мешканцям багатоповерхівок, які ще його не створили потрібно задуматись над його створенням. Разом долати такі перешкоди буде значно легше ніж поодинці.