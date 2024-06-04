Відключення світла: хто розробляє нові графіки та на скільки вимикатимуть електроенергію влітку

З травня країна знову живе в умовах регулярних відключень світла тож уряд змінив порядок формування лімітів та графіків в регіонах. Нові правила мали б зробити графіки справедливішими, але рішення уряду треба ще впровадити.

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Через нову серію російських атак на енергетику з середини травня українці знову живуть в умовах графіків відключень. Наявність відключень в конкретний день, та їх тривалість залежить від дефіциту потужностей в енергосистемі, яку в умовах руйнування 8 ГВт ТЕС підтримує атомна енергетика та сонячна генерація. Тож хоча наприкінці травня українці майже тиждень прожили без відключень електроенергії, графіки можуть повернутися найближчими днями через вихід в ремонти нових енергоблоків на АЕС. А під час літнього піка споживання тривалість відключень буде навіть більшою ніж в травні.

В умовах регулярних відключень електроенергії українцям навіть за оптимістичними прогнозами доведеться жити кілька років. З огляду на це Кабмін ухвалив нову методику, яка регулюватиме формування лімітів споживання для регіонів та створення графіків на основі цих лімітів. Нові правила мають усунути перекоси, коли споживачів у регіонах з великою кількістю критичної інфраструктури відключали на довших час ніж споживачів в регіонах де критичних об’єктів небагато. Але на адаптацію нової методики потрібен час. До того ж залишається проблема, коли на одній лінії з критичною інфраструктурою заживлені житлові будинки чи бізнес, тож таких споживачів не відключають.

Як формують графіки відключень

За словами керівниці напрямку операційної та регуляторної діяльності компанії “Українські розподільні мережі” Ірини Дмитроци графіки відключень у регіонах формуються наступним чином:

На основі данних операторів систем розподілу (ОСР) та генерації компанія “Укренерго” прогнозує обсяги споживання та виробництва електроенергії;

Пропорційно сформованим обсягам “Укренерго” доводить до ОСР ліміти на споживання електроенергії, тобто обсяг який фактично зможе надійти до того чи іншого регіону

Відповідно до лімітів складаються та застосовуються або ж не застосовуються графіки аварійних відключень.

Вечірній максимум навантажень пройти складніше, тому ОСР часто виходять за межі встановленого ліміту ввечері. Тому саме ввечері застосовуються графіки погодинних відключень споживачів. Зменшення ранкового максимуму навантажень на ОЕС України допомагають пройти альтернативні джерела енергії, зокрема СЕС Ірина Дмитроца Керівниця напрямку операційної та регуляторної діяльності компанії “Українські розподільні мережі”

За її словами, в критичних ситуаціях, коли баланс генерації та споживання виходить за межі прогнозу можуть застосовуватися спеціальні графіки аварійних відключень. В цьому випадку диспетчером регіонального диспетчерського центру “Укренерго” дається команда на обмеження, яку ОСР зобов’язані виконати протягом 10 хвилин. Тобто енергосистема по суті балансується в режимі реального часу. В таких випадках ОСР не може прогнозувати дефіцит та ймовірність відключення.

Проблема критичної інфраструктури

Варто зауважити, що 24 червня Кабмін вніс зміни до механізму балансування енергосистеми, схваливши постанову №600 від 24 травня 2024 року. За новими правилами, в обсяг споживання закладатимуться спеціальні режими для забезпечення критичної інфраструктури і її споживання не будуть враховуватися при формуванні графіків аварійних відключень.

За словами директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка, до прийняття постанови ліміти на споживання були несправедливими в першу чергу для Києва, де була велика кількість критичної інфраструктури, тому обсяги які залишалися для населення та бізнесу після її заживлення були значно меншими ніж в інших регіонах.

Така ситуація неприйнятна, вона нехтує принципом соціальної справедливості та не сприяє забезпеченню нормального функціонування національної економіки. Бо відповідно до визначення об’єктом критичної інфраструктури є той об’єкт який забезпечує виконання життєво важливих функцій. І життєво важливих для держави як такої для забезпечення нормальної життєдіяльності людей. А якщо органи місцевого самоврядування визначають такими об’єктами відверто далекі від забезпечення життєво важливих функцій підприємства, потрібно щоб втрутилася держава Володимир Омельченко Директор енергетичних програм "Центру Розумкова"

Він зазначає, що перелік об’єктів критичної інфраструктури потрібно переглядати. До того ж можна запроваджувати певні обмеження всередині таких об’єктів, щоб вони раціонально використовували електроенергію, оскільки нерідко вони є великими підприємствами та мають різні підрозділи, далеко не всі з яких є критичними для держави чи громади. До прикладу, диспетчерська на державному підприємстві не може бути відключена за жодних обставин, а от відділ кадрів цього підприємства цілком міг би розділити проблеми які є в інших споживачів.

Що буде влітку

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко говорить, що зараз вагомим фактором, який впливає на тривалість відключень є сонячна генерація і в сонячні дні денний дефіцит електроенергії в системі перекривати легше. Також дуже важливими є графіки ремонтів “Енергоатома”, коли блоки входять в поточні ремонти та завантаження палива. Але через те, що графіки ремонтів АЕС зараз засекречені, населення зможе дізнатися про них лише за фактом відключень.

Графіки не будуть постійно. Навесні та восени будуть періоди, коли будуть сприятливі погодні умови графіків не буде. Але є літній пік споживання, який буде в липні-серпні і є зимовий з жовтня по травень. В літній пік споживання мова буде йти про 4-5 годинні обмеження споживачів протягом доби. Я думаю, що це переважно буде вечірній та ранковий час Олександр Харченко Директор Центру дослідження енергетики

При цьому він зазначає, що в такому режимі Україна житиме за оптимістичним сценарієм 2 роки, за які потрібно буде відбудувати зруйновану генерацію. Єдиним параметром який може суттєво змінити ситуацію, це визволення Запорізької АЕС та запуск її енергоблоків.

Омельченко прогнозує, що тривалість відключень під час літнього піка споживання багато в чому залежатиме від того чи впровадять нову методику. Якщо перекоси збережуться, то може трапитись так що, в одному регіоні не буде світла дві години, а в іншому 12-15 годин. Якщо ж критичну інфраструктуру вдасться винести за дужки при формуванні лімітів, то сумарно тривалість відключень в липні порівняно з травнем збільшаться на 20-30%.