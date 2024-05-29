Відключення електроенергії можуть повернутися найближчими днями: причина в ремонті енергоблоків

Обмеження електроенергії, відсутні останні два дні через підключення до мережі після ремонтів двох енергоблоків АЕС, можуть повернутися з виведенням найближчими днями в ремонт чергових атомних блоків.

Про це повідомив в. о. голови правління НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, передає "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що наразі працюють 8 енергоблоків.

"Два дні немає обмежень, тому що ми вивели з ремонту два енергоблоки (26 і 27 травня), але через два дні в нас заходять чергові блоки в ремонт, і тоді, я думаю, "Укренерго" вже запроваджуватиме обмеження", - сказав він на засіданні енергокомітету Верховної Ради в середу.

За словами Котіна, блоки, які планують вивести в ремонт, повернуть до роботи через два місяці.

Разом з тим, за словами глави Міненерго Германа Галущенка, до зими в системі будуть усі дев'ять доступних Україні енергоблоків АЕС (загальна потужність 7,8 ГВт).

Додамо, що 30 травня відключення електроенергії не прогнозуються, повідомили в "Укренерго".

Також там зазначили, що при зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, 14 травня "Укренерго" вимушена була запровадити контрольовані аварійні відключення в усіх регіонах України через дефіцит потужності внаслідок обстрілів.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству енергетики та "Укренерго" розробити проєкт відповідної урядової постанови щодо справедливих графіків вимкнень споживачів. Він зауважив, що держава продовжує забезпечувати критичну інфраструктуру альтернативними засобами генерації. Окрема увага — забезпеченню автономного живлення закладів освіти.

Зауважимо, починаючи з кінця березня 2024 року внаслідок атак країни-агресора РФ пошкоджена половина всієї енергосистеми України.

Наразі ворогу не вдалося досягти тотального блекауту в країні, проте в Міністерстві енергетики розглядають будь-які можливі сценарії і радять запасатися генераторами і павербанками.