Отключение электроэнергии могут вернуться в ближайшие дни: причина в ремонте энергоблоков

Ограничения электроэнергии, отсутствующие в последние два дня из-за подключения к сети после ремонтов двух энергоблоков АЭС, могут вернуться с выводом в ближайшие дни в ремонт очередных атомных блоков.

Об этом сообщил и. о. главы правления НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, передает "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что в настоящее время работают 8 энергоблоков.

"Два дня нет ограничений, потому что мы вывели из ремонта два энергоблока (26 и 27 мая), но через два дня у нас заходят очередные блоки в ремонт, и тогда, я думаю, "Укрэнерго" уже будет вводить ограничения", - сказал он на заседании энергокомитета Верховной Рады в среду.

По словам Котина, блоки, которые планируют вывести в ремонт, вернут к работе через два месяца.

Вместе с тем, по словам главы Минэнерго Германа Галущенко, к зиме в системе будут доступны все девять энергоблоков АЭС (общая мощность 7,8 ГВт).

Добавим, что 30 мая отключения электроэнергии не прогнозируются, сообщили в "Укрэнерго".

Также там отметили, что при изменении ситуации в энергосистеме о применении мер ограничения потребления будет сообщено дополнительно.

Напомним, 14 мая "Укрэнерго" вынуждена была ввести контролируемые аварийные отключения во всех регионах Украины из-за дефицита мощности в результате обстрелов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству энергетики и "Укрэнерго" разработать проект соответствующего правительственного постановления по справедливым графикам отключений потребителей. Он отметил, что государство продолжает снабжать критическую инфраструктуру альтернативными средствами генерации. Отдельное внимание - обеспечению автономного питания учебных заведений.

Отметим, начиная с конца марта 2024 года в результате атак страны-агрессора РФ повреждена половина всей энергосистемы Украины.

Врагу не удалось достичь тотального блекаута в стране, однако в Министерстве энергетики рассматривают любые возможные сценарии и советуют запасаться генераторами и павербанками.