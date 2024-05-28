Сегодня ограничения потребления электроэнергии в Украине не ожидаются

Сегодня, 28 мая, использование лимитов потребления электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины не прогнозируется. Причиной является выход из ремонта одного из энергоблоков на атомной электростанции.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

После планового ремонта, который завершился на три дня быстрее, чем было запланировано, к сети подключен атомный блок одной из АЭС. Теперь блок набирает мощность и прибавит к энергосистеме 1000 МВт мощности. Это уже второй блок АЭС, на котором атомщики провели в этом году необходимые ремонтные работы.

Весенне-летняя ремонтная кампания на АЭС продолжается, чтобы обеспечить стабильную работу атомных блоков в период отопления. Однако такие плановые ремонты иногда могут вызвать временную нехватку электроэнергии в энергосистеме.

В то же время, в течение суток 27 мая Украина импортировала 17 222 МВт*ч электроэнергии из соседних стран, включая Румынию, Словакию, Польшу, Венгрию и Молдову. Экспорт электроэнергии пока не производится.

По энергосетям, вечером и утром произошли кратковременные отключения трех высоковольтных линий "Укрэнерго" в центральном и западном регионах из-за срабатывания защиты. Однако обесточивания потребителей не было, и линии возобновили работу.

К утру 28 мая остаются обесточенными 405 населенных пунктов из-за боевых действий, в том числе в Донецкой, Сумской и Харьковской областях.

В целом энергосистема Украины продолжает стабильно функционировать, покрывая потребности потребителей.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль поручил Министерству энергетики и "Укрэнерго" разработать проект соответствующего правительственного постановления по справедливым графикам отключений потребителей. Он отметил, что государство продолжает снабжать критическую инфраструктуру альтернативными средствами генерации. Отдельное внимание - обеспечению автономного питания учебных заведений.