Сьогодні обмеження споживання електроенергії в Україні не очікуються

Сьогодні, 28 травня, застосування лімітів споживання електроенергії для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України не прогнозується. Причиною є вихід з ремонту одного з енергоблоків на атомній електростанції.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Після планового ремонту, який завершився на три дні скоріше, ніж було заплановано, до енергомережі підключено атомний блок однієї з АЕС. Наразі блок набирає потужність і додасть до енергосистеми 1000 МВт потужності. Це вже другий блок АЕС, на якому атомники цьогоріч провели необхідні ремонтні роботи.

Весняно-літня ремонтна кампанія на АЕС триває, щоб забезпечити стабільну роботу атомних блоків під час опалювального періоду. Проте такі планові ремонти іноді можуть спричиняти тимчасову нестачу електроенергії в енергосистемі.

Водночас, протягом доби 27 травня Україна імпортувала 17 222 МВт*год електроенергії з сусідніх країн, зокрема Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови. Експорт електроенергії наразі не відбувається.

Щодо енергомереж, ввечері та вранці відбулися короткочасні вимкнення трьох високовольтних ліній "Укренерго" у центральному та західному регіонах через спрацювання захисту. Проте знеструмлення споживачів не було, і лінії відновили роботу.

На ранок 28 травня залишаються знеструмленими 405 населених пунктів через бойові дії, зокрема в Донецькій, Сумській та Харківській областях.

Загалом, енергосистема України продовжує стабільно функціонувати, покриваючи потреби споживачів.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству енергетики та "Укренерго" розробити проєкт відповідної урядової постанови щодо справедливих графіків вимкнень споживачів. Він зауважив, що держава продовжує забезпечувати критичну інфраструктуру альтернативними засобами генерації. Окрема увага — забезпеченню автономного живлення закладів освіти.