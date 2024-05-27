У Києві через відсутність напруги зупинено фунікулер

27 травня через напруги зі сторони "Київенерго" було зупинено рух фунікулера.

Про це повідомляє пресслужба "Київпастранс".

"Рух фунікулера зупинено з причини відсутності напруги зі сторони "Київенерго". Про відновлення руху буде повідомлено додатково. Перепрошуємо за тимчасові незручності" – йдеться в повідомленні.

Обмеження споживання електроенергії діють в усіх регіонах України

Як повідомляє НЕК "Укренерго", сьогодні обмеження на споживання електроенергії застосовуються в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів з 6:00 до 24:00.

Для подолання дефіциту в енергосистемі залучається імпорт електроенергії та аварійна допомога від європейських країн. Зокрема, учора, 26 травня, Україна з 13:00 до 18:00 приймала надлишки електрики з Польщі. Крім того, протягом доби імпорт загальним обсягом 16 258 МВт*год здійснювався з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови.

Однак через масштабність пошкоджень цих заходів недостатньо для підтримки балансу, тому "Укренерго" змушене обмежувати споживання і для промислових, і для побутових споживачів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на своєму засіданні 24 травня прийняв постанову, якою зобов’язав енергорозподільчі компанії забезпечити рівномірні відключення електроенергії для споживачів. Також прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству енергетики та "Укренерго" розробити проєкт відповідної урядової постанови щодо справедливих графіків вимкнень споживачів.

Він зауважив, що держава продовжує забезпечувати критичну інфраструктуру альтернативними засобами генерації. Окрема увага — забезпеченню автономного живлення закладів освіти.