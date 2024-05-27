В Киеве из-за отсутствия напряжения остановлен фуникулер

27 мая из-за напряжений со стороны "Киевэнерго" было остановлено движение фуникулера.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевпасстранс".

"Движение фуникулера остановлено по причине отсутствия напряжения со стороны "Киевэнерго". О возобновлении движения будет сообщено дополнительно. Извиняемся за временные неудобства" – говорится в сообщении.

Ограничения потребления электроэнергии действуют во всех регионах Украины.

Как сообщает НЭК "Укрэнерго", сегодня ограничения на потребление электроэнергии применяются во всех регионах Украины для промышленных и бытовых потребителей с 6:00 до 24:00.

Для преодоления дефицита в энергосистеме привлекается импорт электроэнергии и аварийная помощь европейских стран. В частности, вчера, 26 мая, Украина с 13.00 до 18.00 принимала излишки электричества из Польши. Кроме того, за сутки импорт общим объемом 16 258 МВт*ч осуществлялся из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы.

Однако из-за масштабности повреждений этих мер недостаточно для поддержания баланса, поэтому Укрэнерго вынуждено ограничивать потребление и для промышленных, и для бытовых потребителей.

Напомним, Кабинет министров на своем заседании 24 мая принял постановление, которым обязал энергораспределительные компании обеспечить равномерные отключения электроэнергии для потребителей. Также премьер-министр Украины Денис Шмигаль поручил Министерству энергетики и "Укрэнерго" разработать проект соответствующего правительственного постановления по справедливым графикам отключений потребителей.

Он отметил, что государство продолжает снабжать критическую инфраструктуру альтернативными средствами генерации. Отдельное внимание - обеспечению автономного питания учебных заведений.