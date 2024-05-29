С 1 июня тарифы на электроэнергию для населения возрастут на 80%: сколько будем платить

С 1 июня формула оплаты населением услуги за электроэнергию будет изменена и тариф при потреблении свыше 100 кВт вырастет почти на 80%.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на собственные источники в правительстве и на рынке.

По информации издания, решение Кабмина по этому вопросу планируется принять 30 мая.

"С 1 июня за потребление до 100 кВт планируется оставить прежним - 2,64 гривен, на все, что больше будет новый тариф - 4,8 гривен", - заявил собеседник издания, добавив, что проект решения уже есть.

Таким образом, если потребление будет 200 кВт, то сумма увеличится до 744 гривен (при действующем тарифе – 528 гривен). При потреблении 300 кВт платеж будет 1224 гривен (при действующем тарифе – 792 гривен).

Ранее сообщалось, что Кабинет министров до конца мая примет окончательное решение о размерах новых тарифов на электроэнергию для населения.

Как пояснил министр энергетики Герман Галущенко, сегодняшний уровень тарифов на электроэнергию для населения не покрывает себестоимости ее производства, в частности, компаниями "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", которые выплачивают разницу между рыночной ценой киловатт-часа и тарифами для населения в рамках выполнения специальных обязательств по обеспечению доступности е/е для бытовых потребителей.

Правительство планирует повысить тариф на электроэнергию для населения уже в июне

Кабмин планирует повысить тариф на электроэнергию для бытовых потребителей почти в полтора раза. Новые цены могут быть установлены уже летом.

В настоящее время обсуждается цена в диапазоне 3,5-4 грн.

Ранее в Госэнергонадзоре заявили, что повышение тарифов на электроэнергию может произойти уже в 2024 году, поскольку необходим большой финансовый ресурс для восстановления поврежденных российскими обстрелами объектов электроэнергетики.

“Вероятно, придется все же рассмотреть возможность привлечения внутренних резервов – пересмотреть тариф на электроэнергию. Недавно НБУ прогнозировал постепенное повышение тарифа в течение следующих лет. Поскольку нужен действительно большой финансовый ресурс для восстановления объектов электроэнергетики, первый этап такого повышения возможно целесообразно сделать уже в этом году”, - заявил председатель Госэнергонадзора Руслан Слободян.

Напомним, что в конце апреля Кабинет Министров продлил действие действующих тарифов на электроэнергию для населения, установленных на уровне 2,64 грн/кВт-ч по НДС, на один месяц – до 31 мая.

Как украинцы относятся к повышению тарифов на электроэнергию

Более половины (55%) украинцев с пониманием относятся к повышению тарифов в целях обеспечения ремонта разрушенных объектов инфраструктуры.

В частности, 45% опрошенных считают, что для обеспечения ремонтной кампании могут быть повышены тарифы на электроэнергию с учетом материального состояния и объемов потребления домохозяйства, еще 10% — что тариф следует повысить всем потребителям.

Вместе с тем, 40% украинцев считают, что повышать тарифы не нужно, даже при ухудшении ситуации с электроснабжением.

При этом большинство респондентов (67%) согласны с тем, что в случае повышения тарифов незащищенные слои населения должны получить помощь от государства.