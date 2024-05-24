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Тарифы на электроэнергию для населения поднимут: решение будет принято до конца мая
Кабинет министров до конца мая примет окончательное решение о размерах новых тарифов на электроэнергию для населения.
Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, сообщает "Интерфакс" .
По его словам, в настоящее время Минэнерго производит окончательные расчеты, а решение будет принято в ближайшую неделю, то есть до конца мая.
Как отметил Галущенко, наиболее вероятным сценарием при установке новых тарифов станет использование дифференцированного подхода к потребителям в зависимости от объемов используемой электроэнергии.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
"Мы сейчас рассматриваем дифференцированный подход. Я не думаю, что будет просто один тариф изменен на другой – будет дифференциация в зависимости от объемов потребления электроэнергии", – подчеркнул министр.
Он сообщил, что в настоящее время правительство просчитывает дополнительные поступления средств от повышения тарифов в бюджет, а также работает над финансовой сбалансировкой энергорынка.
"Расчеты есть, мы их верифицируем с точки зрения того, какие дополнительные поступления получит государственный бюджет от уплаты дивидендов двумя государственными компаниями АО НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго"", - добавил глава Минэнерго.
Он пояснил, что сегодняшний уровень тарифов на электроэнергию для населения не покрывает себестоимости ее производства, в частности, компаниями "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", которые выплачивают разницу между рыночной ценой киловатт-часа и тарифами для населения в рамках выполнения специальных обязательств по обеспечению доступности. е/е для бытовых потребителей.
Правительство планирует повысить тариф на электроэнергию для населения уже в июне
Кабмин планирует повысить тариф на электроэнергию для бытовых потребителей почти в полтора раза. Новые цены могут быть установлены уже летом.
В настоящее время обсуждается цена в диапазоне 3,5-4 грн.
Ранее в Госэнергонадзоре заявили, что повышение тарифов на электроэнергию может произойти уже в 2024 году, поскольку необходим большой финансовый ресурс для восстановления поврежденных российскими обстрелами объектов электроэнергетики.
“Вероятно, придется все же рассмотреть возможность привлечения внутренних резервов – пересмотреть тариф на электроэнергию. Недавно НБУ прогнозировал постепенное повышение тарифа в течение следующих лет. Поскольку нужен действительно большой финансовый ресурс для восстановления объектов электроэнергетики, первый этап такого повышения возможно целесообразно сделать уже в этом году”, - заявил председатель Госэнергонадзора Руслан Слободян.
Напомним, что в конце апреля Кабинет Министров продлил действие действующих тарифов на электроэнергию для населения, установленных на уровне 2,64 грн/кВт-ч по НДС, на один месяц – до 31 мая.
Как украинцы относятся к повышению тарифов на электроэнергию
Более половины (55%) украинцев с пониманием относятся к повышению тарифов в целях обеспечения ремонта разрушенных объектов инфраструктуры.
В частности, 45% опрошенных считают, что для обеспечения ремонтной кампании могут быть повышены тарифы на электроэнергию с учетом материального состояния и объемов потребления домохозяйства, еще 10% — что тариф следует повысить всем потребителям.
Вместе с тем, 40% украинцев считают, что повышать тарифы не нужно, даже при ухудшении ситуации с электроснабжением.
При этом большинство респондентов (67%) согласны с тем, что в случае повышения тарифов незащищенные слои населения должны получить помощь от государства.