Тарифи на електроенергію для населення зростуть: рішення ухвалять до кінця травня

Кабінет міністрів до кінця травня ухвалить остаточне рішення щодо розмірів нових тарифів на електроенергію для населення.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє "Інтерфакс".

За його словами, наразі Міненерго проводить остаточні розрахунки, а рішення буде ухвалено в найближчий тиждень, тобто до кінця травня.

Як наголосив Галущенко, найімовірнішим сценарієм під час встановлення нових тарифів стане використання диференційованого підходу до споживачів залежно від обсягів використовуваної електроенергії.

"Ми наразі розглядаємо диференційований підхід. Я не думаю, що буде просто один тариф змінено на інший - буде диференціація залежно від обсягів споживання електроенергії", - підкреслив міністр.

Він повідомив, що наразі уряд прораховує додаткові надходження коштів від підвищення тарифів до бюджету, а також працює над фінансовим збалансуванням енергоринку.

"Розрахунки є, ми їх верифікуємо з погляду того, які додаткові надходження отримає державний бюджет від сплати дивідендів двома державними компаніями АТ "НАЕК "Енергоатом" і ПрАТ "Укргідроенерго"", - додав очільник Міненерго.

Він пояснив, що сьогоднішній рівень тарифів на електроенергію для населення не покриває собівартості її виробництва, зокрема компаніями "Енергоатом" та "Укргідроенерго", які виплачують різницю між ринковою ціною кіловат-години й тарифами для населення в межах виконання спеціальних зобов'язань із забезпечення доступності е/е для побутових споживачів.

Уряд планує підвищити тариф на електроенергію для населення вже в червні

Кабмін планує підвищити тариф на електроенергію для побутових споживачів майже у півтора раза. Нові ціни може бути встановлено вже влітку.

Наразі обговорюється ціна в діапазоні 3,5-4 грн.

Раніше у Держенергонагляді заявили, що підвищення тарифів на електроенергію може відбутися вже у 2024 році, оскільки необхідний великий фінансовий ресурс для відновлення пошкоджених російськими обстрілами об’єктів електроенергетики.

"Ймовірно, доведеться усе ж таки розглянути можливість залучення внутрішніх резервів – переглянути тариф на електроенергію. Нещодавно НБУ прогнозував поступове підвищення тарифу протягом наступних років. Оскільки потрібен дійсно великий фінансовий ресурс для відновлення об’єктів електроенергетики, перший етап такого підвищення, можливо, доцільно зробити вже цьогоріч", - заявив голова Держенергонагляду Руслан Слободян.

Нагадаємо, що наприкінці квітня Кабінет Міністрів продовжив дію чинних тарифів на електроенергію для населення, встановлених на рівні 2,64 грн/кВт-год з ПДВ, на один місяць – до 31 травня.

Як українці ставляться до підвищення тарифів на електроенергію

Більше половини (55%) українців з розумінням ставляться до підвищення тарифів з метою забезпечення ремонту зруйнованих об’єктів інфраструктури.

Зокрема 45 % опитаних вважають, що для забезпечення ремонтної кампанії можуть бути підвищені тарифи на електроенергію з урахуванням матеріального статку та обсягів споживання домогосподарства, ще 10 % — що тариф варто підвищити всім споживачам.

Разом з тим, 40 % українців вважають, що підвищувати тарифи не треба, навіть за умов погіршення ситуації з електропостачанням.

При цьому, більшість респондентів (67 %) погоджуються з тим, що у випадку підвищення тарифів незахищені верстви населення мають отримати допомогу від держави.