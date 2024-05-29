З 1 червня тарифи на електроенергію для населення зростуть на 80%: скільки будемо платити

З 1 червня формулу оплати населенням послуги за електроенергію буде змінено і тариф при споживанні понад 100 кВт зросте майже на 80%.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на власні джерела в Уряді і на ринку.

За інформацією видання, рішення Кабміну з цього питання планується ухвалити 30 травня.

"З 1 червня за споживання до 100 кВт планується залишити колишнім — 2,64 гривень, на все, що більше буде новий тариф — 4,8 гривень", — заявив співрозмовник видання, додавши, що проект рішення вже є.

Таким чином, якщо споживання буде 200 кВт, то сума збільшиться до 744 гривень (при чинному тарифі — 528 гривень). При споживанні 300 кВт платіж буде 1224 гривень (при чинному тарифі — 792 гривень).

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів до кінця травня ухвалить остаточне рішення щодо розмірів нових тарифів на електроенергію для населення.

Як пояснив міністр енергетики Герман Галущенко, сьогоднішній рівень тарифів на електроенергію для населення не покриває собівартості її виробництва, зокрема компаніями "Енергоатом" та "Укргідроенерго", які виплачують різницю між ринковою ціною кіловат-години й тарифами для населення в межах виконання спеціальних зобов'язань із забезпечення доступності е/е для побутових споживачів.

Уряд планує підвищити тариф на електроенергію для населення вже в червні

Кабмін планує підвищити тариф на електроенергію для побутових споживачів майже у півтора раза. Нові ціни може бути встановлено вже влітку.

Наразі обговорюється ціна в діапазоні 3,5-4 грн.

Раніше у Держенергонагляді заявили, що підвищення тарифів на електроенергію може відбутися вже у 2024 році, оскільки необхідний великий фінансовий ресурс для відновлення пошкоджених російськими обстрілами об’єктів електроенергетики.

"Ймовірно, доведеться усе ж таки розглянути можливість залучення внутрішніх резервів – переглянути тариф на електроенергію. Нещодавно НБУ прогнозував поступове підвищення тарифу протягом наступних років. Оскільки потрібен дійсно великий фінансовий ресурс для відновлення об’єктів електроенергетики, перший етап такого підвищення, можливо, доцільно зробити вже цьогоріч", - заявив голова Держенергонагляду Руслан Слободян.

Нагадаємо, що наприкінці квітня Кабінет Міністрів продовжив дію чинних тарифів на електроенергію для населення, встановлених на рівні 2,64 грн/кВт-год з ПДВ, на один місяць – до 31 травня.

Як українці ставляться до підвищення тарифів на електроенергію

Більше половини (55%) українців з розумінням ставляться до підвищення тарифів з метою забезпечення ремонту зруйнованих об’єктів інфраструктури.

Зокрема 45 % опитаних вважають, що для забезпечення ремонтної кампанії можуть бути підвищені тарифи на електроенергію з урахуванням матеріального статку та обсягів споживання домогосподарства, ще 10 % — що тариф варто підвищити всім споживачам.

Разом з тим, 40 % українців вважають, що підвищувати тарифи не треба, навіть за умов погіршення ситуації з електропостачанням.

При цьому, більшість респондентів (67 %) погоджуються з тим, що у випадку підвищення тарифів незахищені верстви населення мають отримати допомогу від держави.