Міністр енергетики відповів на критику будівництва нових енергоблоків Хмельницької АЕС

Міністр енергетики Герман Галущенко наполягає на необхідності розширювати Хмельницьку атомну електростанцію і не розуміє, чому проєкти в атомній енергетиці викликають негативне сприйняття у суспільстві, повідомляє LIGA.net.

"Без атомної енергетики у нас не буде світла. Якщо ми можемо побудувати ХАЕС-3 та ХАЕС-4, це 2,2 ГВт в систему. І ми це будемо робити", – наголосив Галущенко.

Він додав, що не розуміє, чому проєкти в атомній енергетиці викликають негативне сприйняття у суспільстві.

За словами міністра, протягом зими Україна не зможе отримувати електроенергію з сонячної генерації через своє географічне розташування.

"Тому треба розуміти, що зимою нам сонце сильно не допоможе втримати енергосистему, тим більше під обстрілами. Слава Богу, у нас є атомна енергетика, і ми будемо її розвивати", – підкреслив Галущенко.

Природоохоронні організації виступили проти добудови Хмельницької АЕС

Нагадаємо, низка природоохоронних організацій України виступили зі спільною заявою, у якій закликали владу відмовитися від планів добудови третього та четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС.

Зауважимо, законопроєкт щодо добудови енергоблоків №3 і №4 ХАЕС наразі перебуває на стадії розгляду у Верховній Раді України. Його ухвалення є ключовим для початку основних будівельних робіт та реалізації проєкту в цілому.

На початку квітня уряд схвалив розроблений Міністерством енергетики законопроєкт "Про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької атомної електричної станції". Документом визначаються місця розміщення енергоблоків, кількість реакторів, їх типи і загальні характеристики, а також загальні вимоги до проєктування та будівництва.

Реалізація проєкту здійснюватиметься за рахунок коштів "Енергоатому" із залученням кредитних можливостей, без використання коштів з державного бюджету України.

Хмельницька АЕС буде найпотужнішою в Європі

Україна планує цьогоріч розпочати будівництво чотирьох нових ядерних реакторів, аби компенсувати втрачені енергетичні потужності через війну з Росією.

Усі чотири реактори будуть побудовані на Хмельницькій АЕС на заході України.

Наразі НАЕК "Енергоатом" і американська компанія Westinghouse розпочали проєкт будівництва на Хмельницькій атомній електростанції п'ятого та шостого енергоблоків за американською технологією АР1000.

Із тією потужністю, яку зможуть видавати шість реакторів на Хмельницькій АЕС, вона буде найбільшою у Європі і навіть більшою за потужністю, ніж окупована РФ Запорізька АЕС.

Міністр енергетики Герман Галущенко нещодавно повідомив, що добудова третього енергоблоку Хмельницької атомної електростанції (ХАЕС) займе 2,5-3 роки. Наразі ступінь готовності третього енергоблока ХАЕС становить близько 85%.