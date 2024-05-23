Українські природоохоронні організації виступили проти добудови Хмельницької АЕС

Низка природоохоронних організацій України виступили зі спільною заявою, у якій закликали владу відмовитися від планів добудови третього та четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС.

Про це повідомляють у Центрі екологічних ініціатив "Екодія".

Там нагадали, що законопроєкт щодо добудови енергоблоків №3 і №4 ХАЕС наразі перебуває на стадії розгляду у Верховній Раді України. Його ухвалення є ключовим для початку основних будівельних робіт та реалізації проєкту в цілому.

Аргументи організацій проти добудови ХАЕС

1. Для добудови планують використати старе російське обладнання.

Добудовою енергоблоків займається Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом". Передбачається розміщення реакторних установок типу ВВЕР-1000, основну частину обладнання для яких планують купити у Болгарії. Це обладнання було виготовлене в Росії для АЕС "Белене" та залишається на складах у Болгарії після зупинки проєкту у 2012 році.

Крім того, реактори ВВЕР-1000 серії 466Б не повністю відповідають сучасним стандартам безпеки, розробленим Асоціацією регуляторів Західної Європи для "відкладених проєктів". Вони не враховують принципів безпеки, які були розроблені після 1980-х років.

2. Оцінка будівництва у 1,7 мільярдів євро виглядає нереалістичною.

На думку експертів екологічних організацій, вартість спорудження ХАЕС 3 та 4, що оцінена в 1,7 мільярдів євро, виглядає нереалістичною у світлі глобальних тенденцій. Останні європейські проєкти демонструють значне зростання вартості та тривалості будівництва атомних енергоблоків. Наприклад, вартість будівництва енергоблоку Фламанвіль-3 у Франції зросла з 3,2 до 12,4 мільярдів євро з 2007 року, і проєкт все ще не завершений.

Подібні проблеми спостерігаються і на АЕС Моховце у Словаччині. Фінансуватися проєкт має коштом "Енергоатома", тож його вартість має бути закладена у тариф на відпуск електроенергії і покриватися за рахунок українських споживачів.

3. Добудова ХАЕС може мати негативний вплив на екосистему річки Горинь.

У літні періоди, коли температура підвищується, ХАЕС уже зараз змушена використовувати додаткову воду для охолодження реакторів з річки Горинь. Тому без проведення детальної оцінки водозабезпечення всього регіону, за врахування одночасної роботи чотирьох енергоблоків ХАЕС, немає підстав стверджувати, що даний проєкт не матиме негативного впливу як на екосистему Горині, так і на регіон в цілому, та гарантувати безпечну роботу реакторів.

4. В законопроєкті про добудову ХАЕС не враховано поточний стан споруд, які були побудовані ще в 1980-х роках і залишалися незавершеними понад 30 років. Немає також оцінки впливу на довкілля, як це передбачено законом.

Відсутність прозорої інформації про плани модернізації та адаптації існуючих об’єктів, а також про стан конструкцій та компонентів, які залишалися без належного обслуговування протягом тривалого часу, підвищує ризики проєкту. Особливу стурбованість викликає питання безпеки в умовах військового конфлікту, оскільки Україна посідає лише 30-е місце з 45 країн за Індексом ядерної безпеки.

Загалом проти будівництва офіційно виступили 19 природоохоронних організацій.

"На підставі наведених фактів, громадські організації закликають Верховну Раду України та Президента України припинити подальший розгляд та схвалення Закону про будівництво енергоблоків № 3 і № 4 Хмельницької АЕС", - йдеться в заяві.

Організації аргументують, що проєкт суперечить національним інтересам України, становить загрозу для енергетичної безпеки країни і може мати серйозні екологічні та економічні наслідки.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко нещодавно повідомив, що добудова третього енергоблока Хмельницької атомної електростанції (ХАЕС) займе 2,5-3 роки. Наразі ступінь готовності третього енергоблока ХАЕС становить близько 85%.

Водночас Галущенко спрогнозував, що на добудову четвертого енергоблока Хмельницької АЕС знадобиться 4 роки.

Що відомо про законопроєкт про добудову ХАЕС

Нагадаємо, що на початку квітня уряд схвалив розроблений Міністерством енергетики законопроєкт "Про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької атомної електричної станції". Документом визначаються місця розміщення енергоблоків, кількість реакторів, їх типи і загальні характеристики, а також загальні вимоги до проєктування та будівництва.

Реалізація проєкту здійснюватиметься за рахунок коштів "Енергоатому" із залученням кредитних можливостей, без використання коштів з державного бюджету України.

Водночас Україна розраховує підписати в червні угоду про купівлю двох ядерних реакторів у Болгарії для Хмельницької АЕС, повідомляв голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін. Йдеться про реактори російського виробництва з недобудованої АЕС "Белене".

Хмельницька АЕС буде найпотужнішою в Європі

Загалом Україна планує цьогоріч розпочати будівництво чотирьох нових ядерних реакторів, аби компенсувати втрачені енергетичні потужності через війну з Росією. Усі вони будуть побудовані на Хмельницькій АЕС на заході України.

Із тією потужністю, яку потенційно зможуть видавати шість реакторів на Хмельницькій АЕС, вона буде найбільшою у Європі і навіть більшою за потужністю, ніж окупована РФ Запорізька АЕС.

Підготовка до будівництва п'ятого та шостого енергоблоків на Хмельницькій АЕС стартувала у квітні 2024 року. НАЕК "Енергоатом" і компанія зі США Westinghouse розпочали проєкт будівництва за американською технологією АР1000.

АР1000 – це технологія, яка ні в Україні, ні в Європі ще не використовувалася. Це американський тип реактора і дуже потужна технологія, яка, зокрема, передбачає нові підходи до безпеки, наприклад, якщо у разі знеструмлення реактор вимушений перейти на резервне живлення і дизель-генератор теж зазнає пошкодження, то навіть у такому разі АР1000 може функціонувати 72 години без жодного ризику аварій.

Голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін зауважив, що термін будівництва одного блоку становить орієнтовно 4-5 років, а його вартість - близько 5 мільярдів доларів.

Нині на Хмельницькій АЕС працюють два енергоблоки номінальною потужністю 1000 МВт кожен. Вони, як зауважили на електростанції, частково переведені на американське ядерне паливо. Енергоблок №3 ХАЕС почали будувати у вересні 1985 року, №4 - у червні 1986-го. Обидва блоки запроєктовані на потужність 1000 МВт, з реакторною установкою ВВЕР-1000/В-320. Попри будівельну готовність 3-го блоку на 75% та 4-го - на 28%, у 1990 році через мораторій на будівництво нових АЕС проєкт призупинили.