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Отключение света: кто разрабатывает новые графики и на сколько будут выключать электроэнергию летом
С мая страна снова живет в условиях регулярных отключений света, поэтому правительство изменило порядок формирования лимитов и графиков в регионах. Новые правила должны сделать графики более справедливыми, но решение правительства нужно еще внедрить.
Из-за новой серии российских атак на энергетику с середины мая украинцы снова живут в условиях графиков отключений. Наличие отключений в конкретный день и их продолжительность зависит от дефицита мощностей в энергосистеме, которую в условиях разрушения 8 ГВт ТЭС поддерживает атомная энергетика и солнечная генерация. Хотя в конце мая украинцы почти неделю прожили без отключений электроэнергии, графики могут вернуться в ближайшие дни из-за выхода в ремонты новых энергоблоков на АЭС. А во время летнего пика потребление продолжительность отключений будет даже больше, чем в мае.
В условиях регулярных отключений электроэнергии украинцам даже по оптимистическим прогнозам придется жить несколько лет. Учитывая это, Кабмин принял новую методику, которая будет регулировать формирование лимитов потребления для регионов и создание графиков на основе этих лимитов. Новые правила должны устранить перекосы, когда потребителей в регионах с большим количеством критической инфраструктуры отключали на более долгое время, чем потребителей в регионах, где критических объектов немного. Но на адаптацию новой методики нужно время. К тому же остается проблема, когда на одной линии с критической инфраструктурой заживлены жилые дома или бизнес, так что таких потребителей не отключают.
Как формируют графики отключений
По словам руководителя направления операционной и регуляторной деятельности компании "Украинские распределительные сети" Ирины Дмитроцы, графики отключений в регионах формируются следующим образом:Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
- На основе данных операторов систем распределения (ОСР) и генерации компания Укрэнерго прогнозирует объемы потребления и производства электроэнергии;
- Пропорционально сложившимся объемам "Укрэнерго" доводит до ОСР лимиты на потребление электроэнергии, то есть объем, который фактически сможет поступить в тот или иной регион.
- Согласно лимитам составляются и применяются или не применяются графики аварийных отключений.
По ее словам, в критических ситуациях, когда баланс генерации и потребления выходит за пределы прогноза, могут применяться специальные графики аварийных отключений. В этом случае диспетчером регионального диспетчерского центра Укрэнерго дается команда на ограничение, которое ОСР обязаны выполнить в течение 10 минут. То есть энергосистема, по сути, балансируется в режиме реального времени. В таких случаях ОСР не может предсказывать дефицит и вероятность отключения.
Проблема критической инфраструктуры
Следует отметить, что 24 июня Кабмин внес изменения в механизм балансировки энергосистемы, одобрив постановление №600 от 24 мая 2024 года. По новым правилам, в объеме потребления будут закладываться специальные режимы для обеспечения критической инфраструктуры и ее потребление не будет учитываться при формировании графиков аварийных отключений.
По словам директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко, до принятия постановления лимиты на потребление были несправедливыми в первую очередь для Киева, где было большое количество критической инфраструктуры, поэтому объемы, которые оставались для населения и бизнеса после ее заживления, были значительно меньше, чем у других. регионах.
Он отмечает, что перечень объектов критической инфраструктуры следует просматривать. К тому же можно вводить определенные ограничения внутри таких объектов, чтобы они рационально использовали электроэнергию, поскольку нередко они крупные предприятия и имеют разные подразделения, далеко не все из которых являются критическими для государства или общины. К примеру, диспетчерская на государственном предприятии не может быть отключена ни при каких обстоятельствах, а вот отдел кадров этого предприятия вполне мог бы разделить проблемы у других потребителей.
Что будет летом
Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко говорит, что сейчас весомым фактором, влияющим на продолжительность отключений, является солнечная генерация и в солнечные дни дневной дефицит электроэнергии в системе перекрывать легче. Также очень важны графики ремонтов “Энергоатома”, когда блоки входят в текущие ремонты и загрузку топлива. Но из-за того, что графики ремонтов АЭС сейчас засекречены, население сможет узнать о них только по факту отключений.
При этом он отмечает, что в таком режиме Украина будет жить по оптимистическому сценарию два года, за которые нужно будет отстроить разрушенную генерацию. Единственным параметром, который может существенно изменить ситуацию, это освобождение Запорожской АЭС и запуск ее энергоблоков.
Омельченко прогнозирует, что продолжительность отключений во время летнего пика потребление во многом будет зависеть от внедрения новой методики. Если перекосы сохранятся, то может случиться так, что в одном регионе не будет света два часа, а в другом 12-15 часов. Если же критическую инфраструктуру удастся вынести за скобки при формировании лимитов, то суммарная продолжительность отключений в июле по сравнению с маем увеличится на 20-30%.