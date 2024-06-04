Отключение света: кто разрабатывает новые графики и на сколько будут выключать электроэнергию летом

С мая страна снова живет в условиях регулярных отключений света, поэтому правительство изменило порядок формирования лимитов и графиков в регионах. Новые правила должны сделать графики более справедливыми, но решение правительства нужно еще внедрить.

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Из-за новой серии российских атак на энергетику с середины мая украинцы снова живут в условиях графиков отключений. Наличие отключений в конкретный день и их продолжительность зависит от дефицита мощностей в энергосистеме, которую в условиях разрушения 8 ГВт ТЭС поддерживает атомная энергетика и солнечная генерация. Хотя в конце мая украинцы почти неделю прожили без отключений электроэнергии, графики могут вернуться в ближайшие дни из-за выхода в ремонты новых энергоблоков на АЭС. А во время летнего пика потребление продолжительность отключений будет даже больше, чем в мае.

В условиях регулярных отключений электроэнергии украинцам даже по оптимистическим прогнозам придется жить несколько лет. Учитывая это, Кабмин принял новую методику, которая будет регулировать формирование лимитов потребления для регионов и создание графиков на основе этих лимитов. Новые правила должны устранить перекосы, когда потребителей в регионах с большим количеством критической инфраструктуры отключали на более долгое время, чем потребителей в регионах, где критических объектов немного. Но на адаптацию новой методики нужно время. К тому же остается проблема, когда на одной линии с критической инфраструктурой заживлены жилые дома или бизнес, так что таких потребителей не отключают.

Как формируют графики отключений

По словам руководителя направления операционной и регуляторной деятельности компании "Украинские распределительные сети" Ирины Дмитроцы, графики отключений в регионах формируются следующим образом:

На основе данных операторов систем распределения (ОСР) и генерации компания Укрэнерго прогнозирует объемы потребления и производства электроэнергии;

Пропорционально сложившимся объемам "Укрэнерго" доводит до ОСР лимиты на потребление электроэнергии, то есть объем, который фактически сможет поступить в тот или иной регион.

Согласно лимитам составляются и применяются или не применяются графики аварийных отключений.

Вечерний максимум нагрузок пройти сложнее, поэтому ОСР часто выходит за пределы установленного лимита вечером. Поэтому вечером применяются графики почасовых отключений потребителей. Уменьшение утреннего максимума нагрузок на ОЭС Украины помогает пройти альтернативные источники энергии, в частности СЭС Ирина Дмитроца Руководитель направления операционной и регуляторной деятельности компании "Украинские распределительные сети"

По ее словам, в критических ситуациях, когда баланс генерации и потребления выходит за пределы прогноза, могут применяться специальные графики аварийных отключений. В этом случае диспетчером регионального диспетчерского центра Укрэнерго дается команда на ограничение, которое ОСР обязаны выполнить в течение 10 минут. То есть энергосистема, по сути, балансируется в режиме реального времени. В таких случаях ОСР не может предсказывать дефицит и вероятность отключения.

Проблема критической инфраструктуры

Следует отметить, что 24 июня Кабмин внес изменения в механизм балансировки энергосистемы, одобрив постановление №600 от 24 мая 2024 года. По новым правилам, в объеме потребления будут закладываться специальные режимы для обеспечения критической инфраструктуры и ее потребление не будет учитываться при формировании графиков аварийных отключений.

По словам директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко, до принятия постановления лимиты на потребление были несправедливыми в первую очередь для Киева, где было большое количество критической инфраструктуры, поэтому объемы, которые оставались для населения и бизнеса после ее заживления, были значительно меньше, чем у других. регионах.

Такая ситуация неприемлема, она пренебрегает принципом социальной справедливости и не способствует обеспечению нормального функционирования национальной экономики. Ибо согласно определению объектом критической инфраструктуры есть тот объект, который обеспечивает выполнение жизненно важных функций. И жизненно важных для государства как такового для обеспечения нормальной жизнедеятельности людей. А если органы местного самоуправления определяют такими объектами откровенно далекие от обеспечения жизненно важных функций предприятия, нужно, чтобы вмешалось государство Владимир Омельченко Директор энергетических программ "Центра Разумкова"

Он отмечает, что перечень объектов критической инфраструктуры следует просматривать. К тому же можно вводить определенные ограничения внутри таких объектов, чтобы они рационально использовали электроэнергию, поскольку нередко они крупные предприятия и имеют разные подразделения, далеко не все из которых являются критическими для государства или общины. К примеру, диспетчерская на государственном предприятии не может быть отключена ни при каких обстоятельствах, а вот отдел кадров этого предприятия вполне мог бы разделить проблемы у других потребителей.

Что будет летом

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко говорит, что сейчас весомым фактором, влияющим на продолжительность отключений, является солнечная генерация и в солнечные дни дневной дефицит электроэнергии в системе перекрывать легче. Также очень важны графики ремонтов “Энергоатома”, когда блоки входят в текущие ремонты и загрузку топлива. Но из-за того, что графики ремонтов АЭС сейчас засекречены, население сможет узнать о них только по факту отключений.

Графики не будут постоянно. Весной и осенью будут периоды, когда благоприятные погодные условия графиков не будет. Но есть летний пик потребления, который будет в июле-августе и зимний с октября по май. В летний пик потребления речь будет идти о 4-5 часовых ограничениях потребителей в течение суток. Я думаю, что это будет вечернее и утреннее время. Александр Харченко Директор Центра исследования энергетики

При этом он отмечает, что в таком режиме Украина будет жить по оптимистическому сценарию два года, за которые нужно будет отстроить разрушенную генерацию. Единственным параметром, который может существенно изменить ситуацию, это освобождение Запорожской АЭС и запуск ее энергоблоков.

Омельченко прогнозирует, что продолжительность отключений во время летнего пика потребление во многом будет зависеть от внедрения новой методики. Если перекосы сохранятся, то может случиться так, что в одном регионе не будет света два часа, а в другом 12-15 часов. Если же критическую инфраструктуру удастся вынести за скобки при формировании лимитов, то суммарная продолжительность отключений в июле по сравнению с маем увеличится на 20-30%.