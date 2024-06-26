Если зимой не будет света: как подготовиться к отопительному сезону жителям многоэтажек

Несмотря на все старания и помощь со стороны партнеров, Украина не сможет восстановить поврежденную маневровую генерацию до начала отопительного сезона. В то время как жители частного сектора ищут решение устанавливая солнечные панели и покупая твердотопливные котлы, для тех, кто живет в многоэтажках, ситуация несколько сложнее.

Летние отключения света – только репетиция перед сложной зимой. По оценке крупнейшего частного энергохолдинга ДТЭК зимой украинцы могут быть без света и отопления до 20 часов. Конечно, такой мрачный прогноз, к тому же озвученный изданию BBC, мог быть рассчитан на западную аудиторию. Хотя впоследствии генеральный директор компании по орбите ДТЭК Yasno Сергей Коваленко сказал, что свет во время отопительного сезона будут давать 6-7 часов в сутки, что тоже довольно неутешительно.

Подавляющее большинство жителей больших городов живут в многоэтажках. Хотя такие дома в большинстве своем подключены к централизованному теплоснабжению, наличие отопления в квартирах очень часто зависит от наличия электроэнергии. Особенно это касается зданий 9 этажей и выше, а также зданий, расположенных на местности со сложным рельефом. Чтобы теплоноситель в трубах дошел до верхних этажей, в них должны работать циркуляционные насосы, которым для работы нужна электроэнергия. Жителям таких домов нужно позаботиться о резервном питании системы отопления и утепления.

Утепление и резервное питание

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко не опасается сбоев централизованного отопления в украинских городах. На национальном и муниципальном уровне отопление и канализация отнесены к критической инфраструктуре, поэтому их не будут отключать. Также сейчас в украинских городах осуществляется большая работа, чтобы ключевые котельные обеспечить резервным питанием, что, по мнению эксперта, удастся завершить к зиме.

При этом большинство опрошенных экспертов считают, что реализовать полноценные программы утепления за несколько месяцев будет нереально, поэтому до начала зимы нужно сосредоточиться на том утеплении, которое можно сделать как можно быстрее, и на резервном питании систем отопления.

Генеральный директор Yasno Сергей Коваленко советует жителям многоэтажек перед отопительным сезоном приобрести зарядные станции, павербанки, старлинки, 4g-модемы или обустраивать солнечную микроэлектростанцию у себя дома, чтобы генерировать электроэнергию для обеспечения базовых потребностей. Также тем, у кого электрические плиты, помогут туристические плитки для того, чтобы приготовить еду. Жителям верхних этажей многоэтажек следует сделать запасы медикаментов, пищи и воды. Пища должна быть долгой, питательной и не требующей много времени для приготовления.

Кроме этого, говорит менеджер энергокомпании, нужно позаботиться о бытовом энергоаудите. Это довольно простой, но действенный комплекс мероприятий, включающий проверку окон, замену наполнителя или фурнитуры, чтобы уменьшить количество сквозняков и т.д.

Глава Ассоциации энергоаудиторов Украины Вадим Литвин отмечает, что в многоквартирном доме при подготовке к зиме индивидуальная стратегия выживания не будет эффективной. Он настаивает, что соседям нужно объединяться. На уровне дома до зимы нужно позаботиться о резервном питании циркуляционных помп. Этот вопрос должен решить либо ОСМД, управляющая компания дома, либо сами жильцы дома. Также собеседник Delo.ua советует провести мероприятия по утеплению, однако подчеркивает, что сначала лучше провести энергоаудит дома и определить, что нужно утеплить.

Если оценивать такой комплекс мероприятий как аудит, покупка домового генератора, ремонт систем отопления, то для трехподъездной пятиэтажной хрущевки такие мероприятия будут стоить от 180-200 тыс. гривен, а для большого жилого комплекса несколько миллионов гривен. Однако в большом ЖК затраты в расчете на квартиру будут меньше Вадим Литвин Председатель Ассоциации энергоаудиторов Украины

Исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк отмечает, что для нормальной работы теплоносителя в батареях нужно позаботиться не только о циркуляционной, но и о системах ее управления. В каждом доме ситуация может быть разной, поэтому необходимая мощность генератора может существенно отличаться. Также нужно учитывать, чтобы мощность генератора не была существенно выше потребности оборудования, но была с запасом.

По данным ритейлеров, инверторный генератор с номинальной мощностью 2-5 кВт будет стоить от 20 до 40 тыс. гривен. Таким образом, в 100-квартирном доме расходы на его покупку будут составлять 200-400 гривен из квартиры.

Глава общества потребителей коммунальных услуг Олег Попенко говорит, что генератор не всегда является оптимальным решением для многоквартирных домов. Согласно правилам, работающий генератор нельзя размещать в подвальных и подсобных помещениях — он должен находиться на расстоянии не менее 11,5 метров от дома и за ним должен кто-то следить. Поэтому многим лучше подойдут аккумуляторные станции, поддерживающие работу систем отопления.

В 2022 году нередко случались истории, когда генераторы воровали. То есть за ним должен смотреть кто-нибудь из дома. А зарядную станцию можно оставить в подвале под замком Олег Попенко Глава союза потребителей коммунальных услуг

По словам эксперта, отдельные управляющие компании в столице уже предлагают своим жителям устанавливать в лизинг батареи, которые обеспечат резервное питание циркулирующих насосов. Кроме того, эксперт советует заменить окна в подъездах (поможет сохранить до 18% тепла), а также поставить в подъезде тамбурную дверь (сохранит 5% тепла). Замена дверей в одном подъезде обойдется в 10-15 тыс. гривен в зависимости от параметров дома, а замена окон в типичном пятиэтажном доме – до 100 тыс. гривен. А установка аккумуляторов для насоса на один подъезд пяти- или девятиэтажного дома обойдется около 100 тыс. гривен.. Так что в целом такая базовая подготовка к зиме может стоить по 2000 гривен для каждого жителя 100 квартирного дома. При этом Попенко указывает, что устанавливать аккумуляторы для лифтов нецелесообразно, потому что их не хватит на долгую работу. Здесь, если необходим комфорт, без генератора не обойтись.

В компании по установке лифтов "Евролифт" сообщили, что мощность самих двигателей лифта может начинаться от 6-8 кВт·ч и заканчиваться 20 кВт·ч, а еще нужно учитывать питание управляющей электроники.

Где взять деньги

Для финансирования утепления дома его совладельцы могут обратиться в Фонд энергоэффективности. У Фонда есть программа "ЭнергоДом", которая позволяет возместить до 70% расходов ОСМД на энергоаудит и разработку проекта, а также 60% на работы утепления. Фонд имеет удачные кейсы реализации проектов по утеплению старых жилых домов, когда ОСМД получали грантовую помощь в объеме 70% от стоимости проекта на сумму 5,7 млн гривен. Однако следует понимать, что решения по выделению средств могут рассматриваться до полугода. А разработка и реализация проекта может занять несколько лет.

Кроме программ Фонда энергоэффективности, есть также программы городов. К примеру, в Киеве с 2014 года действует программа 70/30, которая позволяет привлечь до 70% от стоимости проекта по термомодернизации и капитальному ремонту дома за счет городских властей. Эта программа конкурсная и заявки на участие в ней могут принимать и рассматривать до года, не говоря уже о реализации проектов.

Программа "Теплый дом" во Львове позволяет компенсировать до 30% тела кредита взятого ОСМД в банке на мероприятия по термомодернизации. В этом году в местном бюджете на эту программу предусмотрена сумма в 11,1 млн. гривен. Указанные программы рассчитаны на несколько лет, поэтому они не помогут быстро найти деньги, чтобы подготовиться к следующей зиме, однако позволят реализовать более масштабные проекты по утеплению дома.

Несколько быстрее можно привлечь деньги из револьверных фондов, действующие при некоторых муниципалитетах. Такие револьверные фонды могут принимать решения в течение нескольких дней.

В Киеве револьверный фонд действует с 2021 года как коммунальное предприятие "Фонд модернизации и развития жилищного фонда города Киева". Столичный револьверный фонд предлагает ОСМД, жилищно-строительным кооперативам и жильцам дома беспроцентный заем на сумму до 1 млн гривен сроком на 1 год. Кроме этого, есть возможность получить кредит на сумму до 5 млн гривен под 5% годовых сроком на 7 лет. Похожие условия беспроцентных ссуд предлагают револьверные фонды и в других городах Украины.

В поисках денег на утепление, можно обратиться за кредитом в банк. Например, Сбербанк предоставляет "теплые кредиты" в размере до 50 тыс. гривен под 17,99% годовых до 3 лет, банк "Глобус" - под 16% годовых. А вот программа "теплых кредитов" государственного ПриватБанка временно приостановлена.

Готовиться уже сейчас

Если в предыдущие годы в вашем доме не проводились комплексные работы по утеплению, то через несколько месяцев наверстать это будет невозможно, но все же можно существенно улучшить ситуацию. Если объединиться с соседями по подъезду и выделить, по расчетам Попенко, около 2000 гривен из квартиры на указанные мероприятия, пережить тяжелую зиму можно будет комфортнее.

Впрочем, не стоит отказываться от полноценных программ термомодернизации дома. Проблемы с электроэнергией в стране будут продолжаться еще долго, поэтому отключения будут реальностью в ближайшие несколько лет . Поэтому есть возможность подготовиться к зиме 2025/2026, которая может быть не менее тяжелой, чем следующая.

Большинство программ по утеплению, которые сейчас предлагают в Украине, рассчитаны на ОСМД. Поэтому тем жителям многоэтажек, которые еще его не создали, нужно задуматься над его созданием. Итого преодолевать такие препятствия будет значительно легче чем в одиночку.