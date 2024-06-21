Льготный кредит "5-7-9" на собственную электростанцию: какие это даст возможности для бизнеса

Правительство распространило льготные кредиты на установки для распределенной генерации . В условиях, когда уничтожена почти все маневровые энергомощности, и, частично, гидроєлектростанции, а страна уже летом живет в условиях отключений света, правительство сделало ставку на массовое установление газовой генерации как муниципалитетами, так и бизнесом. Поэтому стимулирование строительства газопоршневых и газотурбинных электростанций дешевыми кредитами вполне логичный шаг. Хотя это не позволит избежать отключений по всей стране, но может дать такую возможность отдельным предприятиям и муниципалитетам.

Кому дадут кредит

В Unex Bank, который занимается кредитованием в рамках правительственной программы "5-7-9", рассказали, что пока правительственное постановление в полном объеме не опубликовано, детальные условия кредитования, кроме суммы до 150 млн гривен и условий до 10 лет, выяснить невозможно.

В то же время в банке ответили, что недавно правительство сильно ограничило кредитование по программе "5-7-9". Если раньше предприятия в зависимости от их размера и специфики могли получить кредит в размере до 150 млн. грн. на пополнение оборотных средств на льготных условиях, то с 30 апреля максимум установлен на уровне 5 млн. грн.

Кроме того, поскольку банк несет все риски невозврата кредита, он будет оценивать платежеспособность кредита. Здесь все будет зависеть от политики банка относительно рисков и конкретного заемщика.

Что касается сроков одобрения такого кредита, один из собеседников Delo.ua отметил, что это зависит от банка и конкретного клиента, и составляет от 1 до 3 месяцев.

По мнению директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко воспользоваться таким кредитованием, в первую очередь смогут крупные компании и муниципалитеты крупных городов, которые также могут рассчитывать на кредит.

Сейчас о строительстве собственных энергетических проектов заявили такие компании как OKKO и "Эпицентр". Однако чтобы вкладывать десятки миллионов долларов в строительство газовых электростанций нужно понимать какой будет цена на газ и тариф на электроэнергию. Нужна бизнес-модель и контракты, чего сейчас, к сожалению, нет. Как бизнес — это достаточно рискованно Владимир Омельченко Директор энергетических программ "Центра Разумкова"

В то же время директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев отмечает, что такая программа является позитивом, однако стимулов для создания децентрализованной генерации пока недостаточно. По мнению эксперта, поддержка для распределенной генерации должна быть аналогична той, которая введена для гуманитарной помощи.

Цена вопроса

Директор направления силовых установок компании Цеппелин Украина (Официальный дилер компании Caterpillar в Украине) Антон Блошенков, рассказывает, что после массированных атак на энергетическую инфраструктуру спрос на газопоршневые установки значительно увеличился. Однако в отличие от обычных генераторов, это не тот товар, который можно приобрести в короткий срок со склада.

Кратчайший срок поставки такого оборудования составляет 20-25 недель, если речь идет об открытой установке, а в контейнерных установках требуется еще 4-5 недель пакетирования оборудования в контейнер. Часто параллельно процессу сбора установки заказчики занимаются строительными работами, подготовкой фундамента для установки и подводом коммуникаций.

Подключение таких установок к электросетям не является обязательным условием, часто они работают в режиме "энергоострова", питая только объекты на предприятии. Однако в последнее время, после того, как подключение к электрической сети упростили такие установки стали подсоединять к сети, позволяющей работать в параллельном режиме: часть электроэнергии брать из установки, а часть из сети.

У нас есть примеры, когда установки заказывают в мае с тем, чтобы в сентябре установка работала и производила энергию и тепло. То есть в лучшем случае срок поставки 4-5 месяцев, но это нужно очень нужно постараться Антон Блошенков Директор направления силовых установок компании "Цеппелин Украина"

По его словам цена для каждого проекта индивидуальна и зависит от выполнения и комплектации. Однако в среднем проект мощностью 2-2,5 мВт может стоить более 1 млн. долларов.

В компании Eurodiesel, продающей газопоршневые установки на базе корейских двигателей Doosan, рассказывают, что если двигатель уже есть в наличии у производителя готовую установку можно отгрузить за 4-4,5 месяца, в противном случае заказчик будет ожидать от 7 до 9 месяцев. В то время как цены на установки в 1–1,5 мВт могут колебаться в пределах 650–860 тыс. евро в зависимости от компоновки и наличия скидки. Себестоимость производства электроэнергии такой установки при текущих ценах на газ для промышленности составит 4,85 грн/кВт.

Присоединение и продажа электроэнергии в систему

В Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), рассказали, что 12 июня регулятор упростил присоединение газовых установок к сети. По новым правилам срок подключения к сети установки мощностью до 5 МВт будет составлять 2 дня с момента подачи заявки к оператору системы распределения и от 4 дней для установки мощностью более 5 МВт. Это при условии, если местоположение установки готово — проведена линейная часть, выполнены проектные работы и т.д. Если нет, то в каждом частном случае будет свой отдельный срок присоединения. Однако в НКРЭКУ уверяют, что это будут не месяцы, как раньше, а недели.

Кроме того, при присоединении к общей сети владельцы таких установок смогут продавать электроэнергию в сеть по условиям двухсторонних договоров, на рынок "на сутки вперед" (РДН) и на внутрисуточный рынок. Также до 20 МВт можно продавать объектам критической инфраструктуры по согласованию с местными властями.

Поэтому следует понимать: мощности по производству газовых электростанций ограничены, а их заказ, изготовление и монтаж может составлять от шести месяцев. Если компания или община получит льготный кредит в июле, сможет запустить такую установку в лучшем случае в ноябре. Так что не стоит рассчитывать на то, что такое поколение сможет заместить потерянные угольные электростанции для всей Украины. Но такое решение сможет спасти от отключений конкретное предприятие в условиях, когда импортировать дорого, а простаивать еще дороже.