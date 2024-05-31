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Правительство повысило тарифы на электроэнергию на 60%: можно ли этого избежать и спасет ли это украинскую энергетику
Кабмин резко увеличил цену для электроэнергии для населения, что, безусловно, вызовет возмущение у многих украинцев. Однако эксперты считают, что такое решение было неизбежным, поскольку речь шла не столько о восстановлении, сколько о выживании крупнейших энергокомпаний Украины.
В последний день мая Кабинет министров решил повысить тарифы на электроэнергию с 2,64 грн/кВт до 4,32 грн/кВт . Это решение было ожидаемым, поскольку о необходимости повышения тарифов заявляли как в Минэнерго , так и в экспертном сообществе. После российских атак энергетические компании нуждаются в дополнительных средствах на восстановление мощности. При этом старый тариф покрывал только плату за доставку и распределение электроэнергии, а электроэнергию, как товар, бытовые потребители получали бесплатно.
За несколько дней до этого СМИ сообщали , что на заседании правительства планируют пересмотреть формулу оплаты. Для тех, кто потребляет 100 кВт в месяц, тариф должен вырасти почти на 80% до 4,8 грн/кВт, а для тех, кто потреблял меньше остаться неизменным. И хотя заседание правительства было запланировано на четверг 30 мая, принятие решения было перенесено на последний день весны.
Решение о повышении тарифов достаточно непопулярно, особенно на фоне повышения налогов и вызвало оживленные дискуссии в самом правительстве, из-за чего вероятно принятие решения перенесли на последний день мая. Однако большинство экспертов считают, что решение было неизбежным, поскольку вопрос стоял не только в восстановлении поврежденных энергоблоков, но и дальнейшем функционировании крупнейших энергетических компаний страны.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Выбраться из долговой ямы
Главной причиной повышения тарифов есть многомиллиардные долги на рынке электрической энергии. Дело в том, что на рынке электрическая энергия для бытовых и небытовых потребителей стоит одинаково. Однако население платит за электроэнергию меньше, чем промышленность, поскольку разницу в ценах компенсируют две государственные компании — «Укргидроэнерго» и «Энергоатом».
По данным аналитики консалтинговой компании ExPro Electricity Дарьи Орловой за 2023 год "Энергоатом" получил 153,8 млрд грн дохода от реализации электроэнергии, при этом год компания, покрывающая 85% разницы в тарифах для населения, закончила с убытком в 8 млрд гривен. Другая компания, "Укргидроэнерго", которая только из-за повреждения Днепрогэс потеряла 20% генерирующих мощностей, также находится в очень тяжелом состоянии.
Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко соглашается, что повышение было неизбежным именно из-за несостоятельности государственных компаний покрывать разницу в тарифах.
По его словам, долги у крупных государственных компаний вызывают цепь неплатежей по всему звену рынка электрической энергии и в результате дефицит средств и у других энергокомпаний: "Укрэнерго", операторов системы распределения и поставщиков универсальных услуг.
Справедлив ли рост цены
Омельченко говорит, что несмотря на то, что повышение цен для населения вполне понятно, оно достаточно резкое и может вызвать определенное социальное напряжение. По мнению эксперта, более логично было бы повышать цену для населения более плавно в пределах 30-40% с соответствующими компенсациями малообеспеченным слоям населения.
Эксперт аналитического агентства "Маркет.Инфо" Александр Голиздра, говорит, что тарифы нужно было повышать плавно на 15-25% каждые полгода в соответствии с ситуацией на рынке.
Орлова отмечает, что решение правительства ввести единую цену для всех граждан, а не вариант с градацией потребления, который накануне был опубликован в СМИ, был довольно неожиданным. Поскольку градация в тарифах стимулировала бы население экономить электроэнергию или принимать меры по энергоэффективности.
Директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев, говорит что, несмотря на повышение цен, Кабмин оставил скидки для той категории граждан, которые имеют электрическое отопление и потребляют объективно много электроэнергии во время отопительного сезона. Если их потребление будет меньше 2 тыс. кВт-ч в месяц, они будут платить по старой цене.
Таким образом повышение тарифов, новой реальностью к которой украинцам, несмотря на все неприятие, придется приспосабливаться. И хотя рост тарифов довольно резкий и довольно существенный, он будет стимулировать население потреблять меньше и внедрять энергоэффективные меры, что в конечном итоге ослабит нагрузку на энергосистему.