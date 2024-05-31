Правительство повысило тарифы на электроэнергию на 60%: можно ли этого избежать и спасет ли это украинскую энергетику

Кабмин резко увеличил цену для электроэнергии для населения, что, безусловно, вызовет возмущение у многих украинцев. Однако эксперты считают, что такое решение было неизбежным, поскольку речь шла не столько о восстановлении, сколько о выживании крупнейших энергокомпаний Украины.

В последний день мая Кабинет министров решил повысить тарифы на электроэнергию с 2,64 грн/кВт до 4,32 грн/кВт . Это решение было ожидаемым, поскольку о необходимости повышения тарифов заявляли как в Минэнерго , так и в экспертном сообществе. После российских атак энергетические компании нуждаются в дополнительных средствах на восстановление мощности. При этом старый тариф покрывал только плату за доставку и распределение электроэнергии, а электроэнергию, как товар, бытовые потребители получали бесплатно.

За несколько дней до этого СМИ сообщали , что на заседании правительства планируют пересмотреть формулу оплаты. Для тех, кто потребляет 100 кВт в месяц, тариф должен вырасти почти на 80% до 4,8 грн/кВт, а для тех, кто потреблял меньше остаться неизменным. И хотя заседание правительства было запланировано на четверг 30 мая, принятие решения было перенесено на последний день весны.

Решение о повышении тарифов достаточно непопулярно, особенно на фоне повышения налогов и вызвало оживленные дискуссии в самом правительстве, из-за чего вероятно принятие решения перенесли на последний день мая. Однако большинство экспертов считают, что решение было неизбежным, поскольку вопрос стоял не только в восстановлении поврежденных энергоблоков, но и дальнейшем функционировании крупнейших энергетических компаний страны.

Выбраться из долговой ямы

Главной причиной повышения тарифов есть многомиллиардные долги на рынке электрической энергии. Дело в том, что на рынке электрическая энергия для бытовых и небытовых потребителей стоит одинаково. Однако население платит за электроэнергию меньше, чем промышленность, поскольку разницу в ценах компенсируют две государственные компании — «Укргидроэнерго» и «Энергоатом».

По данным аналитики консалтинговой компании ExPro Electricity Дарьи Орловой за 2023 год "Энергоатом" получил 153,8 млрд грн дохода от реализации электроэнергии, при этом год компания, покрывающая 85% разницы в тарифах для населения, закончила с убытком в 8 млрд гривен. Другая компания, "Укргидроэнерго", которая только из-за повреждения Днепрогэс потеряла 20% генерирующих мощностей, также находится в очень тяжелом состоянии.

Другого выхода не было, потому что мы сейчас привлекаем очень много импортной электроэнергии, которая значительно дороже. Кроме того, компании, которые компенсируют тарифы через ПСО "Укргидроэнерго" и "Энергоатом", сейчас находятся в очень тяжелом состоянии. "Укргидроэнерго" нуждается в средствах для восстановления разрушенных мощностей. "Энергоатом" со старым тарифом загнал бы себя в долговую яму, с которой было бы гораздо труднее выбраться Дарья Орлова Аналитик консалтинговой компании ExPro Electricity

Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко соглашается, что повышение было неизбежным именно из-за несостоятельности государственных компаний покрывать разницу в тарифах.

Возможности покрывать разницу в ценах в размене 180 млрд гривен сейчас нет ни у "Энергоатома", ни у "Укргидроэнерго". Это просто невозможно. Вопрос не только в обновлении, но и в функционировании этих предприятий. Если бы тариф не повысили, они, может, и продержались бы несколько месяцев, но в итоге остались без денег и обанкротились. Владимир Омельченко Директор энергетических программ "Центра Разумкова"

По его словам, долги у крупных государственных компаний вызывают цепь неплатежей по всему звену рынка электрической энергии и в результате дефицит средств и у других энергокомпаний: "Укрэнерго", операторов системы распределения и поставщиков универсальных услуг.

Справедлив ли рост цены

Омельченко говорит, что несмотря на то, что повышение цен для населения вполне понятно, оно достаточно резкое и может вызвать определенное социальное напряжение. По мнению эксперта, более логично было бы повышать цену для населения более плавно в пределах 30-40% с соответствующими компенсациями малообеспеченным слоям населения.

Тарифы нужно повышать и доводить до рыночного уровня, но при двух условиях. Во-первых, это нужно делать последовательно последовательность, а не скачками. Во-вторых, требуются компенсации малообеспеченным слоям населения. Если такого механизма компенсации не будет, могут возникнуть проблемы с неплатежами. Поэтому, по моему мнению, с этим постановлением так долго тянули Владимир Омельченко Директор энергетических программ "Центра Разумкова"

Эксперт аналитического агентства "Маркет.Инфо" Александр Голиздра, говорит, что тарифы нужно было повышать плавно на 15-25% каждые полгода в соответствии с ситуацией на рынке.

Но есть один контраргумент. Мог ли кто-нибудь еще в середине марта предусмотреть потерю 6 ГВт мощностей генерации Украины вследствие прицельных ударов российского агрессора в течение 1 недели? Думаю, нет. Поэтому альтернатив сегодняшнему правительственному решению, на мой взгляд, нет. Александр Голиздра Эксперт аналитического агентства "Маркет.Инфо"

Орлова отмечает, что решение правительства ввести единую цену для всех граждан, а не вариант с градацией потребления, который накануне был опубликован в СМИ, был довольно неожиданным. Поскольку градация в тарифах стимулировала бы население экономить электроэнергию или принимать меры по энергоэффективности.

Рыночный тариф с учетом тарифов на передачу, распределение, поставки и НДС составляет около 7,5 грн/кВт-час. Было бы целесообразно, если бы те, кто способен платить, переходил на более рыночные тарифы. Есть действительно малоимущие слои населения и для них есть льготы. Но высокая цена на электроэнергию будет побуждать население принимать определенные энергоэффективные решения. Даже двухзонные счетчики далеко не у всех, хотя с ними можно реально сэкономить Дарья Орлова Аналитик консалтинговой компании ExPro Electricity

Директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев, говорит что, несмотря на повышение цен, Кабмин оставил скидки для той категории граждан, которые имеют электрическое отопление и потребляют объективно много электроэнергии во время отопительного сезона. Если их потребление будет меньше 2 тыс. кВт-ч в месяц, они будут платить по старой цене.

Сохранились и все льготы, которые были раньше. Главная состоит в том, что если уплаты домохозяйства за жилищно-коммунальные услуги превышают 15% дохода, люди имеют право на получение компенсации в размере этой разницы. Кабмин ежегодно выделяет средства на уплату этих субсидий, поэтому механизм работает Геннадий Рябцев Директор специальных программ НТЦ "Психея"

Таким образом повышение тарифов, новой реальностью к которой украинцам, несмотря на все неприятие, придется приспосабливаться. И хотя рост тарифов довольно резкий и довольно существенный, он будет стимулировать население потреблять меньше и внедрять энергоэффективные меры, что в конечном итоге ослабит нагрузку на энергосистему.