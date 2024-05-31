Уряд підвищив тарифи на електроенергію на 60%: чи можна було цього уникнути та, чи врятує це українську енергетику

Кабмін різко збільшив ціну для електроенергії для населення що безумовно викличе обурення у багатьох українців. Проте експерти вважають що таке рішення було неминучим оскільки йшлося не стільки про відновлення, як про виживання найбільших енергокомпаній України.

В останній день травня Кабінет міністрів вирішив підвищити тарифи на електроенергію з 2,64 грн/кВт до 4,32 грн/кВт. Це рішення було очікуваним, оскільки про необхідність підвищення тарифів заявляли як в Міненерго, так і в експертній спільноті. Після російських атак енергетичні компанії потребують додаткових коштів на відновлення потужності. При цьому старий тариф покривав лише плату за доставку та розподіл електроенергії, а електроенергію як товар побутові споживачі отримували безплатно.

За кілька днів до цього ЗМІ повідомляли, що на засіданні уряду планують переглянути формулу оплати. Для тих хто споживає 100 кВт на місяць тариф мав би зрости майже на 80% до 4,8 грн/кВт, а для тих хто споживав менше залишитись незмінним. І хоча засідання уряду було заплановано на четвер 30 травня, прийняття рішення перенесли на останній день весни.

Рішення про підвищення тарифів є досить непопулярним, особливо на тлі підвищення податків та викликало жваві дискусії в самому уряді, через що ймовірно прийняття рішення перенесли на останній день травня. Проте більшість експертів вважає, що рішення було неминучим, оскільки питання стояло не лише у відновленні пошкоджених енергоблоків, але й у подальшому функціонуванні найбільших енергетичних компаній країни.

Вибратися з боргової ями

Головною причиною підвищення тарифів є багатомільярдні борги на ринку електричної енергії. Річ у тім, що на ринку електрична енергія для побутових та непобутових споживачів коштує однаково. Проте населення платить за електроенергію менше ніж промисловість оскільки різницю в цінах компенсують дві державні компанії — “Укргідроенерго” та “Енергоатом”.

За даними аналітикині консалтингової компанії ExPro Electricity Дар’ї Орлової за 2023 рік “Енергоатом” отримав 153,8 млрд грн доходу від реалізації електроенергії, при цьому рік компанія, яка покриває 85% різниці в тарифах для населення, закінчила зі збитком у 8 млрд гривень. Інша компанія, “Укргідроенерго”, яка лише через пошкодження Дніпрогес втратила 20% генеруючих потужностей, також перебуває у дуже скрутному стані.

Іншого виходу не було, бо ми зараз залучаємо дуже багато імпортної електроенергії яка є значно дорожчою. Крім того, компанії які компенсують тарифи через ПСО “Укргідроенерго” та “Енергоатом” зараз знаходяться в дуже скрутному стані. “Укргідроенерго” потребує коштів для відновлення зруйнованих потужностей. “Енергоатом” зі старим тарифом загнав би себе в боргову яму, з якою було б набагато важче вибратись Дар'я Орлова Аналітик консалтингової компанії ExPro Electricity

Директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко погоджується, що підвищення було неминучим саме через неспроможність державних компаній покривати різницю в тарифах.

Можливості покривати різницю в цінах у розміні 180 млрд гривень зараз немає ні в “Енергоатома”, ні в “Укргідроенерго”. Це просто нереально. Питання не тільки у відновленні, але й у функціонуванні цих підприємств. Якби тариф не підвищили, вони може б і протримались кілька місяців, але в результаті залишилися без грошей і збанкрутували Володимир Омельченко Директор енергетичних програм "Центру Разумкова"

За його словами, борги у великих державних компаній викликають ланцюг неплатежів по всій ланці ринку електричної енергії та в результаті дефіцит коштів і в інших енергокомпаній: “Укренерго”, операторів системи розподілу та постачальників універсальних послуг.

Чи справедливим є зростання ціни

Омельченко говорить, що попри те, що підвищення цін для населення є цілком зрозумілим, воно є досить різким і може викликати певну соціальну напругу. На думку експерта більш логічно було б підвищувати ціну для населення більш плавно в межах 30-40% з відповідними компенсаціями малозабезпеченим верствам населення.

Тарифи потрібно підвищувати потрібно та доводити до ринкового рівня, але за двох умов. По-перше, це треба робити послідовно послідовність, а не стрибками. По-друге, потрібні компенсації малозабезпеченим верствам населення. Якщо такого механізму компенсації не буде, можуть виникнуть проблеми з неплатежами. Через це, на мою думку, з цією постановою так довго тягнули Володимир Омельченко Директор енергетичних програм "Центру Разумкова"

Експерт аналітичної агенції “Маркет.Інфо” Олександр Голіздра, каже що тарифи потрібно було підвищувати плавно на 15-25% кожні пів року відповідно до ситуації на ринку.

Але є один контраргумент. Чи міг хтось ще в середині березня передбачити втрату 6 ГВт потужностей генерації України внаслідок прицільних ударів російського агресора впродовж 1 тижня? Думаю ні. Тому альтернатив сьогоднішньому урядовому рішенню, на, мій погляд, немає. Олександр Голіздра Експерт аналітичної агенції “Маркет.Інфо”

Орлова зазначає, що рішення уряду запровадити єдину ціну для всіх громадян, а не варіант з градацією споживання, що напередодні був опублікований у ЗМІ було досить несподіваним. Оскільки градація в тарифах стимулювала б населення економити електроенергію або ж вживати заходів з енергоефективності.

Ринковий тариф з урахуванням тарифів на передачу, розподіл, постачання та ПДВ складає майже 7,5 грн/кВт-год. Було б доцільно, якби ті, хто здатен платити переходив на більш ринкові тарифи. Є дійсно малозабезпечені верстви населення і для них є пільги. Але висока ціна на електроенергію спонукатиме населення приймати певні енергоефективні рішення. Навіть двозонні лічильники є далеко не у всіх, хоча з ними можна реально зекономити Дар'я Орлова Аналітик консалтингової компанії ExPro Electricity

Директор спеціальних програм НТЦ “Психея” Геннадій Рябцев, каже що попри підвищення цін Кабмін залишив знижки для тої категорії громадян, які мають електричне опалення та споживають об’єктивно багато електроенергії час опалювального сезону. Якщо їх споживання буде меншим ніж 2 тис. кВт-год на місяць вони сплачуватимуть за старою ціною.

Збереглися і всі пільги, які були раніше. Головна полягає в тому, що якщо сплати домогосподарства за житлово-комунальні послуги перевищують 15% доходу, то люди мають право на отримання компенсації у розмірі цієї різниці. Кабмін щороку виділяє кошти на сплату цих субсидій, тож механізм працює Геннадій Рябцев Директор спеціальних програм НТЦ “Психея”

Таким чином підвищення тарифів, є новою реальністю до якої українцям, попри все несприйняття, доведеться пристосовуватися. І хоча зростання тарифів є доволі різким та доволі суттєвим, воно стимулюватиме населення споживати менше і впроваджувати енергоефективні заходи, що в кінцевому результаті послабить навантаження на енергосистему.