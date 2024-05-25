Уряд планує запровадити військовий збір для ФОП та підвищити акцизи на алкоголь, тютюн та паливо

Уряд розглядає кілька варіантів поповнення бюджету для фінансування ЗСУ. Один із них — підняття акцизів на тютюн, алкоголь та паливо. Також до кінця року можливе введення військового збору для ФОП.

Про це повідомила народна депутатка України, член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк, пише УНІАН.

За її словами, уряду до кінця року на фінансування армії потрібно знайти близько 300 мільярдів гривень.

"Це на зарплати військовим та на виконання контрактів з оснащення. Уряд розглядає декілька варіантів того, де взяти ці гроші. Перший пріоритет - це підняття акцизів на тютюн, алкоголь та паливо", - підкреслила Василевська-Смаглюк.

Вона додала, що підвищувати акцизи потрібно "не лише з погляду уряду, а й з погляду наших міжнародних партнерів".

"На всіх зустрічах з ними звучить, що потрібно піднімати розмір підакцизного податку", - розповіла нардепка.

Як повідомила Василевська-Смаглюк, наразі текст готується, але фінального рішення немає

Також народна депутатка підтвердила інформацію про те, що до кінця року можливе введення військового збору для ФОП.

Альтернативи немає: податки в Україні незабаром зростуть

Щоб знайти додаткові джерела фінансування армії, влада змушена буде підвищити основні податки, у тому числі податок на додану вартість (ПДВ), військовий збір із зарплат та акцизи, повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, наповнення бюджету неможливо забезпечити, оминаючи основні податки.

"Тому зміни будуть стосуватися бюджетоутворюючих прямих і непрямих податків в т.ч. ПДВ, військового збору та акцизів", - підкреслив нардеп.

Він визнав, що війна дуже погано впливає на економіку, але влада вимушена буде підняти податки, так як іншого виходу не бачить.

"Але чи є інші варіанти на столі? Ні, у альтернативі майно або життя ми однозначно обираємо — життя", - заявив Гетманцев.

Уряд планує підвищити ПДВ та військовий збір

Кабмін працює над законопроектом про підвищення податків: військовий збір хочуть підвищити з 1,5% до 5%, пише Forbes.

Такі рішення в уряді пояснюють збільшенням фінансування на військові потреби держави.

"Військовий збір в уряді планують підвищити з 1,5% до 5%, кажуть троє депутатів Ради. Аналогічну ставку податку в 5% можуть запровадити й для ФОПів, стверджують двоє депутатів з фінансового-економічного блоку", — йдеться у статті видання.

За даними Forbes, про рівень підвищення ПДВ ще йдуть дискусії. Ймовірне підвищення — на 2–3%.

Як підрахували журналісти, підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5% для найманих працівників (без урахування можливого запровадження військового збору для ФОП) може принести бюджету додатково 90–100 млрд грн на рік.

Підвищення ставки ПДВ на 1% дасть близько 40 млрд грн додаткових річних доходів. У разі підвищення ПДВ на 2-3% доходи до бюджету можуть зрости на 70–120 млрд грн.

До Верховної Ради внести відповідний законопроєкт можуть вже наприкінці червня – початку липня. Якщо його ухвалять швидко, то оновлені ставки запрацюють не раніше вересня.

У бюджеті діра на $ 5 млрд

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко оцінив бюджетний розрив через військові видатки у 5 млрд доларів або 200 млрд грн.

Він зауважив, що військові видатки Україна мусить перекривати самостійно, і вони досить великі.

Зауважимо, практично усі податки, які збирають в Україні, йдуть на військові цілі.Загальні видатки держбюджету на 2024 рік становлять 3,355 трлн гривень, з них на оборону передбачено 1,685 трлн гривень.

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