Кабмін уточнив свою ініціативу щодо поступового підвищення акцизів на паливо до 2028 року

Кабінет міністрів на засіданні 10 травня схвалив новий законопроект, що передбачає поступове збільшення акцизів на пальне до 1 січня 2028 року. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зазначається, що проєкт змін до Податкового кодексу спрямований на гармонізацію українського законодавства з законодавством Євросоюзу та виконання положень угоди про асоціацію України з ЄС в частині наближення ставок акцизів до мінімального рівня, встановленого в ЄС.

Згідно з проєктом закону, повний текст якого наразі не опубліковано, акциз на бензин може зрости до 359 євро за 1000 літрів, на дизельне пальне - до 330 євро за 1000 літрів, а на скраплений газ - до 277 євро за 1000 літрів.

Крім того, ним пропонується визначити термін "проміжні продукти" як вина та інші зброджені напої (у тому числі суміші зі зброджених напоїв та суміші на основі зброджених напоїв), фактична міцність яких вища за 1,2% обʼємних одиниць етилового спирту, але не вища за 22%.

Ставка ж акцизу для таких продуктів теж збільшиться - з 8,42 до 12,23 гривні за 1 літр, тобто до рівня діючої ставки для газованих вин міцністю 1,2-15% об’ємних одиниць спирту (якщо йдеться про спирт ферментного походження та напої у пляшках з пробками).

Передбачено й графік щорічного збільшення ставок починаючи з 1 липня 2024 з огляду на загальну різницю між розмірами ставок, передбачених станом на 1 січня 2028 року та акцизами, передбаченими діючим нині законодавством.

Нагадаємо при цьому, що в березні Кабмін вже схвалював аналогічний документ. У ньому було передбачено таке ж підвищення акцизів на "проміжні" зброджені напої, а також на бензин та дизпаливо (відповідно з 213,5 та 139,5 євро за 1000 літрів у I півріччі 2024 року).

Натомість щодо скрапленого газу у відповідному повідомленні Міністерства фінансів значилася цифра у 70 євро за 1000 літрів до 2028 року (проти 52 євро на I півріччя 2024-го). В свою чергу, підвищення з 162 до 272,4 євро за 1000 літрів стосувалося акцизу на "паливо моторне альтернативне".

Судячи з подальшої відсутності такого законопроєкту на сайті Верховної Ради, його так і не було внесено, отже наразі йдеться саме про нову його версію.

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