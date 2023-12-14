В Україні немає причин для підвищення акцизу на горілку - Гетманцев

Наразі в Україні немає причин підвищувати ставку акцизу на спирт етиловий, який напряму впливає на вартість алкогольних напоїв. Про це виданню Delo.ua повідомив голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Попри необхідність знаходити кошти для фінансування бюджету воюючої країни, Україна нарощує ефективність адміністрування акцизу на спирт, а не збільшує ставку цього податку, пояснив нардеп в кулуарах фестивалю малого та середнього бізнесу GET BUSINESS FEST.

Наразі покращення адміністрування збору цього податку демонструє свою ефективність - з початку 2023 року вже спрямовано в бюджет додаткові 4,6 млрд грн, або +83% до запланованих показників. Ці гроші дають можливість повністю укомплектувати і оснастити одну нову бригаду ЗСУ.

Втім, ситуація з держбюджетом є дуже напруженою, хоча і контрольованою, додає Данило Гетманцев.

"Дійсно, всі гроші, які заробляємо від податків, Україна спрямовує на безпеку і оборону, а все інше фінансується за рахунок тих грошей, які дають нам партнери. Це величезна сума, близько $40 млрд на наступний рік, які ще не є гарантованими. Тому ми працюємо над тим, щоб підвищити надходження до бюджету всередині країни", - пояснює політик.

Однак, навіть в умовах агресії РФ він не є прихильником підняття акцизу на спирт, допоки додаткові кошти можна залучити шляхом знищення тіньового ринку горілки в Україні. Наприклад, частина фальсифікату легалізується шляхом махінацій зі звітністю по формі №2 "Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв".

"Наразі у 9 нелегальних спиртзаводів відкликано ліцензію на виробництво, і це ще не край. Проводяться дії, щоб нелегальні виробництва не могли працювати в принципі. Тому я не бачу причин підвищувати акциз на спирт етиловий", - заявив голова комітету ВР.

На 2023 рік встановлена наступна ставка акцизу на алкогольні напої: