В Украине нет причин для повышения акциза на водку - Гетманцев

Пока в Украине нет причин повышать ставку акциза на этиловый спирт, который напрямую влияет на стоимость алкогольных напитков. Об этом изданию Delo.ua сообщил председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Несмотря на необходимость находить средства для финансирования бюджета воюющей страны, Украина наращивает эффективность администрирования акциза на спирт, а не увеличивает ставку этого налога, пояснил нардеп в кулуарах фестиваля малого и среднего бизнеса GET BUSINESS FEST.

Улучшение администрирования сбора этого налога демонстрирует свою эффективность - с начала 2023 года уже направлено в бюджет дополнительно 4,6 млрд грн, или +83% к запланированным показателям. Эти деньги позволяют полностью укомплектовать и оснастить одну новую бригаду ВСУ.

Впрочем, ситуация с госбюджетом остается напряженной, хотя и контролируемой, добавляет Даниил Гетманцев.

"Действительно, все деньги, которые мы зарабатываем от налогов, Украина направляет на безопасность и оборону, а все остальное финансируется за счет тех денег, которые дают нам партнеры. Это огромная сумма, около $40 млрд на следующий год, которые еще не гарантированы. Поэтому мы работаем над тем, чтобы увеличить поступления в бюджет страны", - объясняет политик.

Однако, даже в условиях агрессии РФ он не является сторонником поднятия акциза на спирт, пока дополнительные средства можно привлечь путем уничтожения теневого рынка водки в Украине. К примеру, часть фальсификата легализуется путем махинаций с отчетностью по форме №2 "Отчет об объемах производства и реализации алкогольных напитков".

"В настоящее время у 9 нелегальных спиртзаводов отозвана лицензия на производство, и это еще не конец. Проводятся действия, чтобы нелегальные производства не могли работать в принципе. Поэтому я не вижу причин повышать акциз на этиловый спирт", - заявил глава комитета ВР.

На 2023 год установлена следующая ставка акциза на алкогольные напитки: