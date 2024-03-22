Уряд схвалив поступове підвищення акцизу на пальне до рівня, встановленого в ЄС

Уряд ухвалив схвалив проєкт закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу в частині акцизного податку". Цей крок є частиною зобов'язань України перед ЄС в контексті отримання статусу країни-кандидата на вступ.

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Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Запропоновані зміни спрямовані на збільшення ставок акцизного податку для алкогольних напоїв та пального, а також приведення класифікації алкогольних напоїв у відповідність до норм Директиви Ради ЄС.

Законопроект має імплементувати вже згадану директиву 2003/96/ЄС та відповідати Національній стратегії доходів до 2030 року в частині приведення мінімальних акцизів на пальне до європейських.

Згідно з проєктом, протягом наступних чотирьох років планується поступово підвищити акцизи на пальне до мінімальних рівнів, встановлених в ЄС. Акциз на бензин підніметься з 215,5 євро за 1000 літрів до 359 євро, на дизпаливо він зросте з 139,5 до 330, а на скраплений автомобільний газ – з 52 до 70 євро.

Також передбачається збільшення акцизів на проміжні продукти з 8,42 до 12,23 гривень за літр. Впровадження цих змін має на меті забезпечити додаткові надходження до державного бюджету, які будуть спрямовані на підтримку сектору безпеки та оборони країни.

Очікується, що нововведення дозволять зібрати додатково близько 1,6 мільярда гривень щомісяця від реалізації пального та 4,5 мільйона гривень від продажу проміжних продуктів.

Нагадаємо, у грудні 2023 року голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев шокував українських водіїв пропозицією збільшити акциз на автогаз з поточного рівня 52 євро/тис. літрів до 160-170 євро. Згодом парламентар зауважив, що готувати відповідний законопроект він не буде, а очікуватиме відповідного урядового законопроекту, котрий уніфікує податкові ставки нам пальне зі ставками ЄС, підвищення акцизу на газ є його власним баченням ситуації.

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