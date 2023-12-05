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Гетманцев розповів, як і коли зросте акциз на автогаз
Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що акциз на автогаз буде підвищений до 160-170 євро, і це питання кількох місяців. Про це повідомляє видання Enkorr.
"Вирішення питання підвищення акцизу на автогаз — це перспектива кількох місяців", - зазначив він на конференції Petroleum & LPG Ukraine 2023.
"Єдиний аргумент, чому раніше акциз на газ був низьким, полягає в тому, що колись на ринку LPG були сильніші лобісти, ніж на ринку бензинів. Співвідношення повинно бути в енергомісткості. Якщо застосовуємо цю логіку при ставці на бензин 213 євро за 1000 л, ставка на газ повинна бути 160-170 євро. Це європейська практика", - зазначив Гетманцев.
Він вважає, що даний акциз має бути збільшено, причому ця ідея обговорюється на рівні Кабінету міністрів.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Ціни на автогаз
Протягом листопада 2023 року ціна на автогаз на українських заправках зросла у середньому на 30% – до 36,77 грн/літр. Окрім очікуваного здорожчання автогаза через зростання акцизу на його ціну також впливає страйк польських перевізників, які з 6 листопада блокують деякі пункти пропуску на кордоні з Україною.
Однак наприкінці минулого тижня ринок автогазу все ж зміг адаптуватися до роботи в умовах блокування польського кордону, а ціни на цей вид пального в роздрібному сегменті почали знижуватися на фоні зниження споживання в холодний сезон.