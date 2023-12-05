Гетманцев розповів, як і коли зросте акциз на автогаз

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що акциз на автогаз буде підвищений до 160-170 євро, і це питання кількох місяців. Про це повідомляє видання Enkorr.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

"Вирішення питання підвищення акцизу на автогаз — це перспектива кількох місяців", - зазначив він на конференції Petroleum & LPG Ukraine 2023.

"Єдиний аргумент, чому раніше акциз на газ був низьким, полягає в тому, що колись на ринку LPG були сильніші лобісти, ніж на ринку бензинів. Співвідношення повинно бути в енергомісткості. Якщо застосовуємо цю логіку при ставці на бензин 213 євро за 1000 л, ставка на газ повинна бути 160-170 євро. Це європейська практика", - зазначив Гетманцев.

Він вважає, що даний акциз має бути збільшено, причому ця ідея обговорюється на рівні Кабінету міністрів.

Ціни на автогаз

Протягом листопада 2023 року ціна на автогаз на українських заправках зросла у середньому на 30% – до 36,77 грн/літр. Окрім очікуваного здорожчання автогаза через зростання акцизу на його ціну також впливає страйк польських перевізників, які з 6 листопада блокують деякі пункти пропуску на кордоні з Україною.

Однак наприкінці минулого тижня ринок автогазу все ж зміг адаптуватися до роботи в умовах блокування польського кордону, а ціни на цей вид пального в роздрібному сегменті почали знижуватися на фоні зниження споживання в холодний сезон.