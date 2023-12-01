Автогаз у листопаді подорожчав на 30%: які цінники встановили заправки

Протягом листопада 2023 року автомобільний газ на українських заправках подорожчав у середньому на 30% – до 36,74 грн/літр. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

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Зазначається, що найбільше зростання ціни відбулося в мережі "Авіас" – там літр газу додав у ціні 11,44 грн – до 39,96 гривень. Тим часом найменше подорожчання зафіксовано в полтавських мережах "Автотранс" і BVS – на 5 грн/л (до 32,98 грн/л і 32,99 грн/л відповідно).

Найдорожче це пальне коштує в мережі групи "Приват". У другій половині листопада там суттєво погіршилася ситуація з постачанням газу.

У національних мережах ціна зросла на 8,37 грн/л – до 36,65 грн/л. На стелах ОККО і WOG додалися 7,65 грн/л і 7,63 грн/л – до 36,64 грн/л і 36,61 грн/л відповідно.

На станціях SOCAR це пальне подорожчало на 7,75 грн/л – до 36,74 грн/л.

Тим часом державна "Укрнафта" додала для LPG 9 грн/л, й стала продавати літр за 35,90 гривень. А на АЗК AMIC зростання відбулося на 8,49 грн/л – до 36,78 грн/л.

Дискаунт-сегмент у середньому збільшив ціну на автогаз на 8,05 грн/л – до 36,01 грн/л. Зокрема, на станціях "БРСМ-Нафта" середня ціна зросла на 7,75 грн/л (до 35,15 грн/л), а на "Авантаж 7" – на 8 грн/л (до 34,45 грн/л).

У столичній мережі KLO газ подорожчав на 8,10 грн/л – до 36,49 грн/л. В інших мережах цінники збільшилися на 7,50-9,00 грн/л.

Так виглядає зростання роздрібних цін на автогаз протягом 31 жовтня – 30 листопада 2023 року. Фото: скриншот / Enkorr

Чому зростають ціни на газ?

Збільшення цін на LPG відбувається на тлі страйку польських перевізників, які з 6 листопада блокують низку пунктів пропуску на кордоні з Україною.

За словами аналітика видання "НафтоРинок" Олександра Сіренка, динаміка надходжень автогазу в листопаді зменшилася на 6,4% порівняно з показником жовтня – до 2,5 тис. тонн на добу.

Імпорт газу автотранспортом з 6 по 22 листопада знизився в середньому до 47-48 автомобільних партій на добу, тоді як протягом 1-5 листопада заїжджав 81 газовоз. Кількість газу, який зазвичай постачався в Україну через кордон Польщі, зменшилася з 50 до 31 автопартій.

Середня ціна надходжень автомобільними партіями з початку листопада склала 778 доларів/тонну (38700 грн/тонну після розмитнення), а в жовтні йшлося про 740 доларів за тонну.

Джерело фото: ua.depositphotos.com