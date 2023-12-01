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Автогаз в ноябре подорожал на 30%: какие ценники установили заправки
В ноябре 2023 года автомобильный газ на украинских заправках подорожал в среднем на 30% - до 36,74 грн/литр. Об этом свидетельствует мониторинг Консалтинговой группы А-95, передает Enkorr.
Отмечается, что наибольший рост цены произошел в сети "Авиас" – там литр газа прибавил в цене 11,44 грн – до 39,96 грн. Между тем, наименьшее подорожание зафиксировано в полтавских сетях "Автотранс" и BVS - на 5 грн/л (до 32,98 грн/л и 32,99 грн/л соответственно).
Дороже всего это топливо стоит в сети группы "Приват". Во второй половине ноября там существенно ухудшилась ситуация с поставками газа.
В национальных сетях цена выросла на 8,37 грн/л – до 36,65 грн/л. На стеллах ОККО и WOG добавились 7,65 грн/л и 7,63 грн/л – до 36,64 грн/л и 36,61 грн/л соответственно.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
На станциях SOCAR это горючее подорожало на 7,75 грн/л – до 36,74 грн/л.
Тем временем государственная "Укрнафта" добавила для LPG 9 грн/л и стала продавать литр за 35,90 гривен. А на АЗК AMIC рост произошел на 8,49 грн/л – до 36,78 грн/л.
Дискаунт-сегмент в среднем увеличил цены на автогаз на 8,05 грн/л – до 36,01 грн/л. В частности, на станциях "БРСМ-Нафта" средняя цена выросла на 7,75 грн/л (до 35,15 грн/л), а на "Авантаж 7" – на 8 грн/л (до 34,45 грн/л) .
В столичной сети KLO газ подорожал на 8,10 грн/л – до 36,49 грн/л. В других сетях ценники выросли на 7,50-9,00 грн/л.
Почему растут цены на газ?
Увеличение цен на LPG происходит на фоне страйка польских перевозчиков, которые с 6 ноября блокируют ряд пунктов пропуска на границе с Украиной.
По словам аналитика издания "НафтоРинок" Александра Сиренко, динамика поступлений автогаза в ноябре уменьшилась на 6,4% по сравнению с показателем октября – до 2,5 тыс. тонн в сутки.
Импорт газа автотранспортом с 6 по 22 ноября снизился в среднем до 47-48 автомобильных партий в сутки, в то время как в течение 1-5 ноября заезжал 81 газовоз. Количество газа, обычно поставлявшегося в Украину через границу Польши, уменьшилось с 50 до 31 автопартий.
Средняя цена поступлений автомобильными партиями с начала ноября составила 778 долларов/тонну (38700 грн/тонну после растаможки), а в октябре речь шла о 740 долларах за тонну.
Источник фото: ua.depositphotos.com