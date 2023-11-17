Автогаз начал пропадать на АЗС, а цены на этот вид гтоплива растут: что происходит

Топливный рынок столкнулся с перебоями в поставках автогаза, в то же время цены на этот вид горючего растут. Эксперты связывают турбулентность на рынке с логистическими сложностями из-за борьбы с российским горючим и проблем на границе с Польшей, а также сезонным ростом промышленного потребления.

17 ноября было зафиксировано, что автогаз отсутствует на некоторых АЗС сети UPG, а также в ряде мелких сетей АЗС в Киеве. Ранее СМИ сообщали об отсутствии этого вида топлива на АЗС сети БРСМ. Эксперты связывают перебои с поставками этого вида топлива на АЗС с проблемами прохождения таможенного контроля из-за забастовки польских перевозчиков, которая началась 6 ноября и продолжается до сих пор.

В то же время рост оптовых и розничных цен внутри Украины, и стабильность цен на этот вид топлива в ЕС увеличили маржу на оптовом рынке автогаза достаточно привлекательной, что усиливает заинтересованность игроков этого рынка наращивать поставки.

Почему возник дефицит и насколько он критичен

Основатель системы торговли сжиженным газом "Sintonec LPG" Михаил Шубан говорит, что дефицит на рынке сжиженного газа в Украине действительно есть, но он носит точечный характер. Главной проблемой дефицита Шубан называет блокировку пограничных переходов из-за забастовки польских перевозчиков.

"Хотя сейчас трейдеры уже "протаптывают" новые маршруты поставки автогаза, проблемы будут до тех пор, пока будет эта блокировка. Когда поляки начинали забастовку, они заявили, что будут пропускать гуманитарку и горючее свободно. Но на практике первые дни забастовки они вообще заблокировали поставки, а сейчас приходится бороться" за то, чтобы грузы пропустили и поэтому прохождение границы затягивается на несколько дней", - говорит Шубан.

Шубан отмечает, что у трейдеров сейчас нет проблем с тем, чтобы купить автогаз в соседних странах, но есть проблемы с тем, чтобы привезти его в Украину и это приводит к точечному дефициту. Вместе с этим бизнесмен сомневается, что дефицит автогаза в Украине усилится, поскольку большая маржа, возникшая в оптовом сегменте рынка этого вида горючего, будет стимулировать наращивание поставок как импортеров, так и производителей газа внутри страны.

"Тотального дефицита не было, поскольку вследствие логистических проблем и роста цены на рынке достаточно большая маржа, что стимулирует трейдеров наращивать поставки. Конкуренция на рынке велика, поэтому вынужденно остановившихся заместят другие и рынок будет постепенно наполняться. К тому же сейчас рынок входит. в зимний сезон, когда потребление традиционно снижается», – говорит Шубан.

Директор по маркетингу сети "БРСМ-Нефть" Александр Мельничук говорит, что на прошлой неделе их сеть действительно столкнулась с проблемой поставки газа на АЗС. Однако ситуация ситуация стабилизировалась.

"На прошлой неделе были проблемы как у нас, так и у конкурентов. Сейчас ситуация выровнялась, появилась возможность регистрироваться для прохождения таможенного контроля в электронной системе "еЧерга", поэтому сейчас ситуация выровнялась. На всех наших АЗС есть газ и даже имеем небольшой запас этого горючего", - говорит Мельничук.

Когда кончится дефицит и будет с ценами на автогаз

Аналитик профильного издания "НефтеРынок" Александр Сиренко говорит, что главным фактором обусловившим рост цен на автогаз и перебои с его поставками в Украину является усиление борьбы с российским горючим.

"Основная причина проблем с автогазом – это исчезновение российского ресурса. Из стран Балтии и Польши в Украину поставляли большие объемы российского ресурса. Сейчас этих объемов не стало и рынку нужно время, чтобы его заместить. С начала полномасштабной войны у нас 70% автогаза поступает в страну автонормами, поэтому рынок работает "с колес" и достаточно чувствительным для изменений", - говорит Сиренко.

Эксперт отмечает, что еще одним фактором обусловившим увеличение потребления автогаза и рост цены на него является сезонное увеличение промышленного потребления этого вида топлива сушилками зерна, которое традиционно приходится на конец октября – ноябрь. Тем временем забастовка польских перевозчиков и лишь усилила вышеупомянутые факторы и если бы этого не произошло цена на автогаз была бы ниже.

"Рынок перегрет на фоне новостей о забастовке польских переводчиков. Когда поляки анонсировали забастовку газ подорожал на 11%, а после того, как забастовка началась газ продолжила дорожать. Хотя проход автонорм через польскую границу снизился лишь на 35%. Но польская граница не единственный канал откуда в Украину идет газ и та паника, которая произошла на рынке, неуместна", - говорит эксперт.

Сиренко говорит, что в настоящее время в группе цена на автогаз достигает отметки 60 тысяч гривен за тонну, а на АЗС на следующей неделе может достичь 35 гривен за литр. Однако такой рост цены вызовет деградацию спроса со стороны водителей, которые в большинстве будут заправлять свои автомобили бензином, что будет толкать цены на газ вниз.

По словам Шубана, трейдеры уже пытаются диверсифицировать поставки через проблемную польскую границу, переориентируя поставки газа на южное направление, а также границы с другими странами на западе. При этом цены на автогаз имеют потенциал увеличиться еще до 35-36 грн/л без учета скидок от сетей.

Мельничук говорит, что цены на автогаз будут выше примерно до середины декабря, а из-за сложностей с логистикой цена на стелах АЗС прибавит еще 0,5-1 грн/л.